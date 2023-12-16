上半年，木星位於雙子們的心智宮位，同時也是「福德宮」，亦即「暗貴人」的位置。由於木星與天王星在此會相，再加上流年關鍵星盤中，木星接收到來自處於會相狀態的土星與金星的合相能量祝福，因此除了代表貴人明顯之外，同時也象徵事業上容易順風順水平穩發展，辛苦之後也容易讓偏財星的能量獲得發酵的機會。換個角度來說，此種現象也象徵「心想事成」，尤其對於有意改變生活型態，或是事業上想要進行轉型或延伸性發展的雙子，將有機會如意順遂，唯前提是必須先做好計畫，再按部就班依照計畫執行。
事業貴人十分明顯，加上一股平穩的訊息出現在事業宮，這是值得為事業卯足勁打拚的流年。三星連結是今年首部曲，緊著是四星連結，千載難逢的天星結構大利事業的翻轉躍升。企業雙子勇敢進行企業體質改造，一般雙子有利轉換跑道。不過要提醒的是，此種吉象以上半年為甚，3月和4月為最，5月26日後就容易出現變數。投資標的宜以大型權值股、電動車、AI、矽智財與軍工航太概念。
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