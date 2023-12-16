2024對於白羊是個吉利而幸運的流年，重點是白羊們抱持赤子之心，釋放喜悅，收穫喜悅。然而，2024也會是個變動的一年，理論上會愈變愈好，不過還是須要依照白羊們提供給流年的素材而定。學習是為了讓生命更精采，同時也是開啟愈變愈好意境的素材。
仔細觀察發覺流年關鍵星盤中，白羊們的工作宮位和事業宮位空無一物，真正的事業能量來自於白羊座自身。也就是自己創造機會，自己製作幸運，就從參加學習與積極廣結善緣開始，這是蛻變的一年。喜悅的流年，活力十足的一年，自然會是充滿生命感，健康喜歡此種陽光普照的感覺，因此白羊們今年的健康運是理想的。
太歲星照拂，白羊們的財利運勢是順遂的，代表的是經過辛苦之後的錢財容易獲得積累。換言之，2024年對於白羊而言，是個有財有庫的流年。商務賣賣與業務行銷都值得努力，投資運勢雖然也是理想的，不過必須謹慎觀察國際財經政策動向，而震盪愈大，財利愈豐碩。投資標的容易出現在傳產、ETF、概念上。
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