〈台灣海螯蝦麵餃〉將收乾濃縮後的龍蝦高湯與打碎的角蝦入餡，搭配乾煎角蝦塊，再淋上濃縮龍蝦高湯及自製椰奶醬汁提味。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

〈炭烤和牛牛舌〉選用澳洲和牛舌鹽水漬12小時，搭配自製法國生蠔美乃滋，再鑲上乾蔥、山蘿蔔葉與松子，最後淋上牛肉汁與巴西里油提味。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

〈煙燻宜蘭鴨胸、石榴醋漬球莖甘藍、燉茄子、鴨肉汁〉的配菜做工精緻繁浩，單點售價880元。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

〈奶油龍蝦〉選用肉質Q彈的台灣龍蝦以油淋方式料理，淋上精華的龍蝦醬汁與巴西里油，香草底部搭配自製塔塔醬一同享用。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

重1公斤的爐烤〈美國頂級帶骨肋眼牛排〉，適合三～四人享用。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

甜點〈黑巧克力慕斯、花生、焦化奶油、杏桃雪酪〉是在巧克力慕斯中包覆以花生醬、奶油乳酪與鮮奶油製成的內餡，外層包裹牛奶巧克力淋面，再擠上濃縮過後的杏桃醬，並搭配杏桃雪酪享用。圖／姚舜．圖／台北文華東方酒店

Bencotto義大利餐廳

台北文華東方酒店〈Bencotto〉義式餐廳推出季節新菜，來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫（Emanuele Bergamo）本季用到的食材除有特選和牛、美國Prime菲力與1公斤重美國Prime級帶骨肋眼外，並用了台灣龍蝦、螯蝦、宜蘭豪野鴨等台灣在地食材入饌烹調料理，菜單上近6成菜式都是新菜。面對食材原物料上漲，〈Bencotto〉周一至周五限定三道式午間套餐仍維持每位1,880元＋10％，且單點菜式數量未減、價位也未上調。其中開胃菜如〈布拉塔乳酪番茄沙拉〉620元起，而多款手工自製義大利麵及燉飯則由780元至1,480元不等。其中經典的〈義式培根蛋黃麵〉（Spaghetti alla Carbonara）只要780元，受歡迎的〈波士頓龍蝦麵〉1,480元。至於主菜選項價格由880～1,680元不等，其中〈煙燻宜蘭豪野鴨胸〉為880元。「單」是這一「點」，就讓義大利美食控感到窩心。

西餐廳菜單通常分「套餐」（Set Menu）與「單點」（a la carte Menu），從經營角度看，套餐出餐上菜速度快，可提高烹調料理與服務效率，截長補短控制食材成本，以及藉由較多的道數組合創造高CP值印象，甚至達到提高平均客單價目的。對消費者而言，選擇套餐較易掌握消費預算，且避免選擇困難。

台北都會西式Fine Dining餐廳激增，這類餐廳並有志一同的僅主攻套餐，一套餐的菜色道數自8道至12道不等，每季推出新菜單，或採漸進式推陳出新。食客享用套餐，雖有不同主菜（Main Course）可以選擇，但充其量多數只能在牛、羊、雞、豬、魚間變換，自由度較低。

〈Bencotto〉的菜單則有套餐與單點菜式可以選擇。且考量有些人中午沒有太長時間用餐，周一至周五中午提供三道式午間套餐每位1,880元＋10％，並另有四道與五道式午間與晚間套餐可以選擇。同時，菜單上更依：前菜（ANTIPASTI）、湯品（ZUPPA）、手工自製義大利麵及燉飯（PASTA and RISOTTO）、主菜（SECONDI PIATTI）、北義披薩（LE NOSTRE PIZZE ）與甜點（DOLCE）等欄目各有不同菜式讓客人選擇，沒有「強迫取分」，客人可充分享受「點餐自由」。

〈Bencotto〉歷任主廚都是義大利人，現任主廚艾曼紐出生於義大利威尼托大區威尼斯省的薩爾塔市，20歲入行的他現年30歲、很年輕，但過去十年，他已先後在雪梨一帽〈Baccomatto Osteria〉餐廳、奧克蘭的三帽餐廳〈Clooney Restaurant〉、黃金海岸的二帽餐廳〈Social Eating House＋Bar〉，以及巴塞隆納米其林一星餐廳〈Aurt〉歷練，並在威尼斯五星酒店莫利諾斯塔基希爾頓〈Hilton Molino Stucky Venice〉和尼斯格瑞提皇宮豪華精選酒店〈The Gritti Palace〉的館內餐廳擔任過副主廚。今年2月他來到了台灣，正式接掌台北文華東方酒店〈Bencotto〉餐廳主廚。

名店歷練成了養成教育，艾曼紐的菜，做工細膩、形色悅目，且帶著濃烈的Fine Food氣質，從「連配菜（Side Dish）都講究」這件事，可看出他對自我的要求。

例如〈台灣海螯蝦麵餃、椰子香茅醬、青檸油、海鮮醬汁〉，主廚以用龍蝦高湯的角蝦肉為麵餃內餡，再搭配煎至7分熟的角蝦塊呈盤，再淋上濃縮龍蝦高湯，以及用乾蔥、大蒜、巴西里、鮮奶油椰奶與香茅製成的醬汁提味，最後以酢漿草點綴，形色味皆媚人，此一「精品Pasta」單點售價880元。

例如〈煙燻宜蘭鴨胸、石榴醋漬球莖甘藍、燉茄子、鴨肉汁〉，主角鴨胸低溫熟成兩天後煙燻賦味再表面煎至上色。配菜是以脆甜的蕪菁以石榴醋、鹽與黑胡椒醃漬上色後摺起，內裏夾入以日本茄子、洋蔥、櫻桃番茄、橄欖、酸豆與蕃茄醬汁炒香製成的燉菜，上方則灑上自製番茄粉，最後放上羅勒葉點綴，繁浩做工、成就美味。此菜單點售價880元，並非高不可攀。

Bencotto

義大利餐廳

地址：台北市敦化北路158號6F

（文華東方酒店）

電話：02-2715-6668