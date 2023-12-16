王品集團推出的中式年菜「鴻龍獻獎年菜宴」，包含有「鮮蠔醬汁龍虎斑」、「頂級桃木燻鴨胸」，以及「元氣人蔘燉雞湯」等共七道菜。圖／王品集團

王品集團外賣的「世界三大和牛鍋饗宴」，可宅家一次享用日本A5和牛、美國極黑和牛，以及澳洲和牛大賽金牌獎純血和牛。圖／王品集團

王品集團西式年菜「祥龍迎春年菜宴」，包含有「王品嚴選龍蝦海鮮番茄湯」、「德國豬腳」、「極炙果香豬棒腿」、「起司菠菜肉醬千層麵」等共七道餐點。圖／王品集團

「青花驕」人氣鍋物組合有獨家青紅雙湯頭的「青紅雙驕鴛鴦鍋盛宴」，還有攜手「聚日式鍋物」，推出香辣、溫醇兩種湯底的「麻辣昆布鴛鴦鍋盛宴」。圖／王品集團

「群龍開運年菜宴」中，有兩隻Q彈大龍蝦的「雙龍迎春粉絲煲」，是餐桌上吸睛焦點。圖／王品集團

王品集團冷凍年菜購買連結

搶攻龍年春節宅家除夕圍爐與聚餐商機，王品集團以奢華龍蝦、龍虎斑與「得獎料理」入菜，強調食材、分量全面同步升級，推出中式、西式、中西合璧三大套冷凍年菜組合，目前已在市場開放預訂並熱銷中，到王品旗下任一家餐廳消費，可得到現折888元、1,888元的年菜早鳥優惠碼，最高可以近79折划算入手。為讓更多會員認識年菜新品，王品集團今年更以「寵粉」為名，祭出逾300道年菜招待會員搶先0元試吃，即日起至12月30日期間，登入王品瘋美食購物網，即可抽0元年菜兌換券，品嘗美味龍蝦粉絲煲、佛跳牆。

王品集團2019年首度推出冷凍年菜組，業績連年成長，並曾得到「護國神山」兩大科技大廠福委會訂單，作為員工贈禮。如今疫後民眾生活回歸常軌，餐飲市場大復甦，王品集團今年推出包含中式、西式、中西合璧三套冷凍年菜組合，在「王品瘋美食」購物網開賣。龍年應景並強化競爭力，王品豪氣以龍蝦、龍虎斑入菜，並與獲得「ITQI風味絕佳獎章」國際認證的「頂級桃木燻鴨胸」及「特調醬煨牛小排」，打造更勝往年的豪華年菜組合，只需簡單加熱就能輕鬆在家品嘗餐廳級美味。即日起到王品集團旗下任一餐廳消費，可獲得年菜「早鳥優惠碼」，可分別折抵888元、1,888元，數量有限贈完為止。

王品集團為擴大搶攻「鐵粉經濟」，今年更領先業界祭出多達300道年菜「寵粉」，讓會員下訂年菜前，先試吃年菜組合中的單品料理，即日起至12月30日期間，登入王品瘋美食購物網會員，就有機會抽中0元年菜兌換券，包含價值超過3,000元的「龍蝦鮑參佛跳牆」、「雙龍迎春粉絲煲」等豪華菜色，都有機會試吃。除此，王品並大手筆放福利，追加1,000張年菜鍋物單品5折券，一樣登入即可抽，享5折試吃價。

打破菜系框架與藩籬，王品中西合璧年菜套組「群龍開運年菜宴」將中西佳餚組合成套，包括有吸睛的「雙龍迎春粉絲煲」，兩隻Q彈大龍蝦，與吸滿龍蝦湯汁的寬粉，形色味皆誘人。「特調醬煨牛小排」嚴選美國帶骨牛小排以特調黑胡椒醬汁煨煮，軟嫩多汁。「豪鮑參貝佛跳牆」一網打盡南美洲脆彈烏參、鮮脆鮑魚、頂級花菇與北海道干貝，慢火精燉，湯底鮮甜黏口。合計共八道大菜售價8,999元，搭配早鳥優惠碼，可現折1,888元。

王品中式年菜「鴻龍獻獎年菜宴」包含「鮮蠔醬汁龍虎斑」特選重達700克的大尾龍虎斑，以主廚特選醬汁調味。「頂級桃木燻鴨胸」採油脂豐富的雲林土番鴨，以日本桃木費時煙燻，香氣濃郁。以及上等土雞搭配人蔘、川芎等滋補藥材慢熬的「元氣人蔘燉雞湯」等共七道菜，售價4,999元，早鳥優惠可現折888元。

西式年菜「祥龍迎春年菜宴」中，「王品嚴選龍蝦海鮮番茄湯」以番茄湯為基底，添入新鮮帆立貝、干貝、魷魚等豐富海鮮，再加入主角大龍蝦，氣派又美味。厚實飽滿「德國豬腳」使用進口豬前蹄膀，經85小時多重工序，外酥內軟。搭配「極炙果香豬棒腿」、「起司菠菜肉醬千層麵」等共七道餐點，售價4,999元，早鳥優惠同樣可現折888元。

除中西佳餚年菜套組，王品今年亦推出四款人氣鍋物組合，除夕夜或春節假期全家可宅在家開心嗑鍋。網路票選第一的精品麻辣鍋「青花驕」有三組鍋物可選擇：經典椒香湯底「青花椒麻辣鍋套組」、獨家青紅雙湯頭的「青紅雙驕鴛鴦鍋盛宴」，還攜手「聚日式鍋物」，推出香辣、溫醇兩種湯底的「麻辣昆布鴛鴦鍋盛宴」。還有以和牛為主角的「世界三大和牛鍋饗宴」，一次享用日本A5和牛、美國極黑和牛與澳洲和牛大賽金牌獎純血和牛，宅在家中也能超享受。即日起至2024年1月28期間，到「王品瘋美食購物網」下單輸入折扣碼「鍋物預購」，可享最多76折優惠。

王品提醒，購買王品年菜組合輸入早鳥優惠碼享折扣價，下單後，統一於2024年1月15日起出貨。而冬季精品鍋物套組則輸入折扣碼「鍋物預購」享優惠價，下單後，於二至三個工作天後出貨。

王品集團冷凍年菜購買連結

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