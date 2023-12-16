〈蒲燒鰻魚暖心荷葉飯〉以傳統台式手法製作，選用老薑、乾蔥、開陽、香菇絲、魷魚絲、胡麻油等配料，與長糯米混合一同翻炒製成油飯包入荷葉中蒸熱， 搭配日式蒲燒鰻魚，為台日合璧的美味料理。圖／台北W飯店

W飯店圍爐宴菜式〈金銀蒜蒸鮮活龍蝦佐水晶粉絲〉，以重約8台兩、肉質彈牙的進口活龍蝦，搭配主廚特調黃金比例蒜茸醬一同蒸煮。圖／台北W飯店

台北W飯店的除夕圍爐宴中有〈鴻運脆皮乳豬〉，表皮酥脆鬆化很誘人。圖／台北W飯店

享用台北W飯店〈鴻運脆皮乳豬〉時，可搭配特製荷葉餅皮，與融合港式海鮮醬、蠔油及多種香料熬製的乳豬醬。圖／台北W飯店

〈極汁乾燒紐西蘭羊小排〉是以新鮮蔬果酵素軟化羊肩排肉質，再用祕方調料醃製後，以熱油炸至外表香酥、鎖住肉汁，最後淋上主廚特製極汁均勻包覆羊排，口感柔嫩。圖／台北W飯店

〈八頭原只鮑魚百花玉環盅〉是以老母雞、金華火腿、豬後腿赤肉與蠔油熬製的高湯，慢火烹煮出鮑魚，搭配黃瓜鑲百花呈現。圖／台北W飯店

〈粵式秘制澳洲和牛臉頰煨黃玉參〉是以澳洲和牛臉頰，搭配常用於粵菜中的柱侯醬及辛香料慢燉，膠質豐厚、口感軟嫩。圖／台北W飯店

台北W飯店宴會廳

搶攻除夕圍爐商機，台北W飯店推出2024除夕團圓飯「W抵家啦」專案，於挑高無梁柱之宴會廳推出內容豐富的圍爐饗宴，十人大家族每桌42,800元＋10％、五人小家庭每桌22,800元＋10％元，主廚團隊除以高檔食材入饌烹製美味圍爐佳餚，並發揮巧思透過七字春聯吉祥話為餐點精心命名，賦予祝福美意。同時，現場並有精采表演和節慶活動營造過年歡樂氛圍，大人與小朋友們都能盡興參與，為龍年揭開燦爛序幕。

為了更接地氣，台北W飯店宴會廳推出的「W抵家啦」除夕圍爐饗宴，今年以台灣懷舊風格為概念設計整體布置，引領賓客體驗宛如在四合院中庭全家歡聚的情景，並藉此傳遞「家」的氛圍，使節慶更具深刻意義。現場另設有互動遊戲區，表演囊括LIVE BAND、舞獅、財神爺巡禮等橋段。而最不可錯過且備受期待的驚喜抽獎，獎項包含其他亞洲國家W飯店住宿券，國內星級飯店住宿券、獨家餐券等好禮，參加的客人在大啖美食之餘，亦可試試運氣、絕無冷場。

台北W飯店宴會廳推出的「W抵家啦」除夕圍爐饗，以七字春聯吉祥話為餐點精心命名，賦予祝福美意，也體現了華人除夕全家團圓吃年夜飯，期待來年更好的意涵。如「春滿枝頭迎佳節」是〈雲南松茸花膠薏仁燉響螺〉，「樂在心中接好年」是〈金銀蒜蒸鮮活龍蝦佐水晶粉絲〉，「財臨福臨五福臨」是〈八頭原只鮑魚百花玉環盅〉，「吉祥如意賀新歲」是〈粵式秘制澳洲和牛臉頰煨黃玉參〉，「萬里河流似利源」是魚餚〈鳳脂鮮露蒸七星斑〉，「椿萱並茂壽源長」為〈蒲燒鰻魚暖心荷葉飯〉。「梅竹平安春意滿」是選用台灣當季新鮮水果搭配的〈寶島四季鮮果盤〉，壓軸甜品〈陳皮紫米蓮子紅豆沙〉和〈脆酥紅豆年糕〉則以「慶豐收全家歡樂」命名。

台北W飯店「W抵家啦」除夕圍爐饗宴菜餚，除選用北海道大干貝、花膠、魚子醬、乳豬、松茸、響螺、龍蝦、鮑魚、澳洲和牛、七星斑、鰻魚和羊肩排等高檔食材入饌，烹調料理方式精緻繁浩、不厭其繁與煩外，更擺脫菜系桎梧框架，以厚工、精工跨界演繹美味。

例如〈鴻運脆皮乳豬〉是選用重達5公斤、45～60天齡的乳豬，剖開腹部取出肋骨後將肉品精修，抹上特製香料醃漬，表層則塗以豬皮水，再將豬隻放入烤爐，經猛火燒烤製成。出爐的乳豬表皮酥脆鬆化、肉質軟嫩細緻，吃食時可搭配特製荷葉餅皮，並以融合港式海鮮醬、蠔油及多種香料熬製的乳豬醬提味。

〈雲南松茸花膠薏仁燉響螺〉為用高級食材演繹的頂級湯品。湯底以3公斤老母雞、金華火腿、豬後腿肉、排骨老火慢燉48小時，10斤水取6斤頂湯，另添加特選上等滋補佳品，包含雲南松茸、冰島鱈魚肚花膠、深海響螺、瑤柱絲、大薏仁、新鮮雞腿肉等，蒸燉二小時而成。〈粵式秘制澳洲和牛臉頰煨黃玉參〉是以澳洲和牛臉頰，搭配常用於粵菜中的柱侯醬及辛香料慢燉。來自南美洲的黃玉參含有豐富膠原蛋白，肉質豐厚Q彈，加入蔥蒜、蠔油、冰糖等原料製成醬汁，慢滷煨至入味，軟嫩爽口。兩款海陸食材搭配季節鮮蔬，增添清爽口感。〈蒲燒鰻魚暖心荷葉飯〉也是一跨菜系的美味佳餚，荷葉飯是以傳統台式油飯手法製作，選用老薑、乾蔥、開陽（乾蝦米）、香菇絲、魷魚絲、胡麻油等配料，與長糯米混合一同翻炒，製成油飯包入荷葉中蒸熱。另配上經典的日式蒲燒鰻魚、再加入香菜點綴，完成一道台日合璧的美味料理。

台北W飯店宴會廳

地址：台北市信義區

忠孝東路五段10號

電話：02-7703-8761