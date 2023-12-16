搶攻除夕圍爐商機，台北W飯店推出2024除夕團圓飯「W抵家啦」專案，於挑高無梁柱之宴會廳推出內容豐富的圍爐饗宴，十人大家族每桌42,800元＋10％、五人小家庭每桌22,800元＋10％元，主廚團隊除以高檔食材入饌烹製美味圍爐佳餚，並發揮巧思透過七字春聯吉祥話為餐點精心命名，賦予祝福美意。同時，現場並有精采表演和節慶活動營造過年歡樂氛圍，大人與小朋友們都能盡興參與，為龍年揭開燦爛序幕。
為了更接地氣，台北W飯店宴會廳推出的「W抵家啦」除夕圍爐饗宴，今年以台灣懷舊風格為概念設計整體布置，引領賓客體驗宛如在四合院中庭全家歡聚的情景，並藉此傳遞「家」的氛圍，使節慶更具深刻意義。現場另設有互動遊戲區，表演囊括LIVE BAND、舞獅、財神爺巡禮等橋段。而最不可錯過且備受期待的驚喜抽獎，獎項包含其他亞洲國家W飯店住宿券，國內星級飯店住宿券、獨家餐券等好禮，參加的客人在大啖美食之餘，亦可試試運氣、絕無冷場。
台北W飯店宴會廳推出的「W抵家啦」除夕圍爐饗，以七字春聯吉祥話為餐點精心命名，賦予祝福美意，也體現了華人除夕全家團圓吃年夜飯，期待來年更好的意涵。如「春滿枝頭迎佳節」是〈雲南松茸花膠薏仁燉響螺〉，「樂在心中接好年」是〈金銀蒜蒸鮮活龍蝦佐水晶粉絲〉，「財臨福臨五福臨」是〈八頭原只鮑魚百花玉環盅〉，「吉祥如意賀新歲」是〈粵式秘制澳洲和牛臉頰煨黃玉參〉，「萬里河流似利源」是魚餚〈鳳脂鮮露蒸七星斑〉，「椿萱並茂壽源長」為〈蒲燒鰻魚暖心荷葉飯〉。「梅竹平安春意滿」是選用台灣當季新鮮水果搭配的〈寶島四季鮮果盤〉，壓軸甜品〈陳皮紫米蓮子紅豆沙〉和〈脆酥紅豆年糕〉則以「慶豐收全家歡樂」命名。
台北W飯店「W抵家啦」除夕圍爐饗宴菜餚，除選用北海道大干貝、花膠、魚子醬、乳豬、松茸、響螺、龍蝦、鮑魚、澳洲和牛、七星斑、鰻魚和羊肩排等高檔食材入饌，烹調料理方式精緻繁浩、不厭其繁與煩外，更擺脫菜系桎梧框架，以厚工、精工跨界演繹美味。
例如〈鴻運脆皮乳豬〉是選用重達5公斤、45～60天齡的乳豬，剖開腹部取出肋骨後將肉品精修，抹上特製香料醃漬，表層則塗以豬皮水，再將豬隻放入烤爐，經猛火燒烤製成。出爐的乳豬表皮酥脆鬆化、肉質軟嫩細緻，吃食時可搭配特製荷葉餅皮，並以融合港式海鮮醬、蠔油及多種香料熬製的乳豬醬提味。
〈雲南松茸花膠薏仁燉響螺〉為用高級食材演繹的頂級湯品。湯底以3公斤老母雞、金華火腿、豬後腿肉、排骨老火慢燉48小時，10斤水取6斤頂湯，另添加特選上等滋補佳品，包含雲南松茸、冰島鱈魚肚花膠、深海響螺、瑤柱絲、大薏仁、新鮮雞腿肉等，蒸燉二小時而成。〈粵式秘制澳洲和牛臉頰煨黃玉參〉是以澳洲和牛臉頰，搭配常用於粵菜中的柱侯醬及辛香料慢燉。來自南美洲的黃玉參含有豐富膠原蛋白，肉質豐厚Q彈，加入蔥蒜、蠔油、冰糖等原料製成醬汁，慢滷煨至入味，軟嫩爽口。兩款海陸食材搭配季節鮮蔬，增添清爽口感。〈蒲燒鰻魚暖心荷葉飯〉也是一跨菜系的美味佳餚，荷葉飯是以傳統台式油飯手法製作，選用老薑、乾蔥、開陽（乾蝦米）、香菇絲、魷魚絲、胡麻油等配料，與長糯米混合一同翻炒，製成油飯包入荷葉中蒸熱。另配上經典的日式蒲燒鰻魚、再加入香菜點綴，完成一道台日合璧的美味料理。
台北W飯店宴會廳
地址：台北市信義區
忠孝東路五段10號
電話：02-7703-8761
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：