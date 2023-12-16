冥王星在寶瓶座的「理想宮位」與處於「現實宮位」的太陰星對峙，位於「金錢宮」的太陽釋放出合相磁場，調和了理想和現實對峙的衝剋相，而此種天象就是典型的心想事成。如此看來，寶瓶們的2024是個很有金錢味道的流年。
整體來說，雙魚們的2024是幸運的，「本命宮位」三星匯聚，並且接收到來自「人緣宮位」的太歲星（木星）的合相祝福，可見2024同時也是貴人滿滿的一年，而這些貴人就在雙魚們的身邊。5月26日之後此種貴人能量將會進駐到雙魚們的家庭，屆時開大運的就是家庭運勢，成家立業的機會出現了。值得提醒的是，所有的重要事務最好在10月9日之前完成。
2024年關鍵星盤中愛情行星處於安靜狀態，而丘比特的箭還在弦上，愛情處於兩眼相望、心靈相通的境界。這一年多愛自己和愛自己的愛人，真正的愛容易默默出現，值得雙魚體驗發掘。
2024年的投資策略是短線靈活運作與區間並用，標的宜以具未來發展與成長型為佳，另外成衣、運動用品、航運、穿戴型…等概念股，也是值得關注的標的。
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