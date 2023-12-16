冥王星兩進兩出寶瓶座之後，將於11月20日第三次進入寶瓶，而從此展開20年的寶瓶旅程，這也是一種革命性的旅程。對於寶瓶座而言，這是人生新旅程，對於整個世界而言，則是容易出現革命性的變化。對於寶瓶而言，出現在2024年的首要課題是如何認識真實的自己，以及調整自己。千萬不要懷疑，冥王星大轉移之年，來來回回的氣場讓寶瓶們陷入自我價值的迷思狀態。冥王星逆行所引起的挫折，在順行的時候獲得重新修復，然而自我矛盾就這樣悄然地出現。
對寶瓶的事業而言，2024將會是個機會豐沛的一年，只不過冥王星所帶來的內外交戰與壓力交織，寶瓶們需要的不只是努力，同時須要有「重新點燃」的動力。就為自己安裝靈敏度超強的Restart的按鈕吧！企業寶瓶，請思考事業革命性變化的方向與態樣。一般寶瓶，則須要多元學習，以及向向日葵學習，學會隨時轉念永遠面對陽光。投資求財的部分，則是以穩定的標的為先，如儲蓄型與存股概念標的，定期定額的方式，高股息ETF、金融股…等標的。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：