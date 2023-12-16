冥王星兩進兩出寶瓶座之後，將於11月20日第三次進入寶瓶，而從此展開20年的寶瓶旅程，這也是一種革命性的旅程。對於寶瓶座而言，這是人生新旅程，對於整個世界而言，則是容易出現革命性的變化。對於寶瓶而言，出現在2024年的首要課題是如何認識真實的自己，以及調整自己。千萬不要懷疑，冥王星大轉移之年，來來回回的氣場讓寶瓶們陷入自我價值的迷思狀態。冥王星逆行所引起的挫折，在順行的時候獲得重新修復，然而自我矛盾就這樣悄然地出現。

對寶瓶的事業而言，2024將會是個機會豐沛的一年，只不過冥王星所帶來的內外交戰與壓力交織，寶瓶們需要的不只是努力，同時須要有「重新點燃」的動力。就為自己安裝靈敏度超強的Restart的按鈕吧！企業寶瓶，請思考事業革命性變化的方向與態樣。一般寶瓶，則須要多元學習，以及向向日葵學習，學會隨時轉念永遠面對陽光。投資求財的部分，則是以穩定的標的為先，如儲蓄型與存股概念標的，定期定額的方式，高股息ETF、金融股…等標的。