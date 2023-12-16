冥王星在山羊（摩羯）座待了約20年，將於2024年11月20日正式離開山羊（摩羯）。這是一種如釋重擔的寫照，同時也是生命中20年期的轉變。即將過去的20年，是山羊（摩羯）們的「天將降大任期」，而下一個20年則是「財富翻騰期」，就從11月20日開始。

只不過在流年關鍵星盤中，「謹慎理財」卻會是2024年山羊（摩羯）們的重要課題。而舒緩的關鍵點出現在家庭場域，因此顧家又成為了另一個重要的流年課題，因為這是個典型的「破財年」。如此看來，這一年肯定要為家人和自己布置個擁有清新好風水的家，而購屋置產則是既可破除「破財運」，又可興旺家業的絕佳策略。

健康運並無大礙，上半年順遂如意，下半年之後就須要謹慎以對了，尤其是10月9日之後到年底，避免過勞，外出口罩最好戴好戴滿。比較須要留意的是壓力的問題，精神壓力如果得不到紓解，容易造成不可逆的傷害，馬虎不得。

投資求財宜以短線為主要策略，紡織、網通、銀行、食品、晶圓代工…等是理想的財富標的。