水星的運行成為了人馬（射手）們在2024年最需要的是觀察，只因為對於行動派的人馬（射手）而言，2024年將會是個很難大刀闊斧的一年。任何重大的變動或異動，都須要深思熟慮與仔細規劃，以免掛一漏萬。不過水星卻提供了靈活的空間與能量，這一年人馬（射手）們有機會放慢腳步，細細品嘗生活中千變萬化的美，許多細微的驚豔是過去不曾發生的，就在生活中的點點滴滴。

這一年不適合遠行，勢在必行的離家，也要隨身攜帶好家的溫暖。只因為，這一年最值得多逗留的地方是家，這一年中最幸運的地方也是家。也因為如此，2024年最值得完成的就是構築一個有旅行感的家，將山的綠、海的藍、外地的風…帶回家，營造屬於人馬（射手）的自在與恬適，這是個幸福的流年。放慢腳步對於人馬（射手）座而言並不容易，用心體驗與品嘗生活更不容易。投資求財運十分理想，策略以短線靈活為宜，危機入市，見好便收。投資標的的選擇宜以生活、智能電動車、高股息、食品…等概念股為佳。