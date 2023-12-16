天蠍們2024年的流年星盤就是一面已經被輸入喜悅和歡樂精彩內碼的鏡子，它不是一般的鏡子，它提供的是活潑的愉悅能量，它鼓勵天蠍冒險，它會讓天蠍即便平實過日子，也會感受到充滿愛的感覺。

這是個容易成功的一年，但是必須要有打破傳統的思維，跳脫安全的窠臼規則。其次，這是個容易接收到「貴助」能量的一年，「貴助」的能量有來自於太歲星，也有來自生活伴侶，更有來自事業夥伴。換言之，這一年有機會透過合作，創造借力使力的成就。

上半年耕耘，下半年收穫。值得提醒的是，天蠍們2024的年度任務最好在10月9日之前全數完成，否則就要有延宕到2025年2月4日之後的心理準備。

健康宮的自在能量透露出天蠍們的2024是不得閒的，交朋友、學習、閱讀、旅遊、郊外活動…等，都是流年關鍵星盤中的內容。不過，為自己安排完整的健康檢查，減少大腦的負擔和精神壓力，還是必須的提醒。股市投資運也理想，就線論線是好策略，財利標的有網通、運輸、塑膠、車用電子、海外ETF…等。