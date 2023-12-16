天蠍們2024年的流年星盤就是一面已經被輸入喜悅和歡樂精彩內碼的鏡子，它不是一般的鏡子，它提供的是活潑的愉悅能量，它鼓勵天蠍冒險，它會讓天蠍即便平實過日子，也會感受到充滿愛的感覺。
這是個容易成功的一年，但是必須要有打破傳統的思維，跳脫安全的窠臼規則。其次，這是個容易接收到「貴助」能量的一年，「貴助」的能量有來自於太歲星，也有來自生活伴侶，更有來自事業夥伴。換言之，這一年有機會透過合作，創造借力使力的成就。
上半年耕耘，下半年收穫。值得提醒的是，天蠍們2024的年度任務最好在10月9日之前全數完成，否則就要有延宕到2025年2月4日之後的心理準備。
健康宮的自在能量透露出天蠍們的2024是不得閒的，交朋友、學習、閱讀、旅遊、郊外活動…等，都是流年關鍵星盤中的內容。不過，為自己安排完整的健康檢查，減少大腦的負擔和精神壓力，還是必須的提醒。股市投資運也理想，就線論線是好策略，財利標的有網通、運輸、塑膠、車用電子、海外ETF…等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：