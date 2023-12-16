2024流年關鍵星盤中，天秤座得到了太歲星的呵護，再加上土星與守護星的會相，出現在天秤們星盤中的「安穩」宮位，有一種微妙的意境，那就是「穩健的報酬，悠閒地生活」，很讚的意境吧！另外，由於偏財位與安步當車的宮位之間，出現了吉利的合相共振磁場。此種與世無爭的態勢，絕非毫無作為，一事無成的閃躲，而是「靜思語」所說的「與人無爭，與事無爭，與世無爭，但爭取時間把該做的事做得更好，做得更多」，仔細想與世無爭還可以做更多的事，創造更多的財富，這是多麼幸福的流年運勢。
就流年天星結構觀察，天秤們的確是流年健康寶寶。健康宮位上的磁場是安定的，也是悠閒的，由此看來天秤們真的是2024年得天獨厚的星座。
不過還是須要提醒的是，心臟與循環系統的養生馬虎不得，尤其是5月2日至10月11日之間，心臟方面的養護須要更強更完整。投資求財方面，市場震盪愈大愈理想，急漲調節，急跌承接。投資標的是高科技電子股、權值股、新型ETF概念股。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：