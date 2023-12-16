2024流年關鍵星盤中，天秤座得到了太歲星的呵護，再加上土星與守護星的會相，出現在天秤們星盤中的「安穩」宮位，有一種微妙的意境，那就是「穩健的報酬，悠閒地生活」，很讚的意境吧！另外，由於偏財位與安步當車的宮位之間，出現了吉利的合相共振磁場。此種與世無爭的態勢，絕非毫無作為，一事無成的閃躲，而是「靜思語」所說的「與人無爭，與事無爭，與世無爭，但爭取時間把該做的事做得更好，做得更多」，仔細想與世無爭還可以做更多的事，創造更多的財富，這是多麼幸福的流年運勢。

就流年天星結構觀察，天秤們的確是流年健康寶寶。健康宮位上的磁場是安定的，也是悠閒的，由此看來天秤們真的是2024年得天獨厚的星座。

不過還是須要提醒的是，心臟與循環系統的養生馬虎不得，尤其是5月2日至10月11日之間，心臟方面的養護須要更強更完整。投資求財方面，市場震盪愈大愈理想，急漲調節，急跌承接。投資標的是高科技電子股、權值股、新型ETF概念股。