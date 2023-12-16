【時報記者張漢綺台北報導】搶攻冒煙商機，統一超(2912)7-ELEVEN以「聯名有料湯圓」、「溫暖食飲」兩大策略，於線上線下平台推出各式創意湯圓、個人鍋物、甜鹹湯品等溫暖商品，預計帶動相關類別業績成長1成以上。

12月起氣溫有感降溫，7-ELEVEN火鍋類商品相關業績也較前一個月大幅成長6成，7-ELEVEN與知名麻辣鍋專門店「太和殿」、「新馬辣」聯名推出麻辣鍋及麻辣燙商品本周回歸販售，也推出與米其林綠星餐廳-陽明春天合作新品「蕃茄羅宋湯」濃郁蕃茄和豐富蔬菜燉煮，帶來溫暖飽足感。

除了正餐，不少民眾轉趨購買溫熱系食飲，7-ELEVEN觀察發現，在辦公、學區、交通轉運商圈等門市入冬以來熱罐機業績平均成長逾2成，顯見因天氣驟降民眾臨時性購買需求增加。

統一超表示，冬至吃湯圓除了是傳統習俗，也符合現代人講究過節的儀式感，近年在社群平台掀起曬湯圓照熱潮，根據統計去年冬天就有超過60萬人次到7-ELEVEN購買湯圓，其中除了經典的花生和芝麻口味，約有4成的消費者會挑選富具創意的新口味嚐鮮。7-ELEVEN今年整合線上線下平台，攜手名店、知名品牌與肖像推出各式湯圓，傳統口味、創意包餡等甜鹹口味皆有，滿足湯圓控的多種選擇。