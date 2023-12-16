近年政府打炒房政策來勢洶洶，《平均地權條例》修正案更被視為「史上最嚴厲打房措施」，今年7月上路以來，建商不斷痛批政府霸凌，但房價仍看回不回。房產專家表示，建商不僅在逆境中活得很好，營建類股指數更創下2008年以來新高，直言不動產學界與市場脫勾嚴重，打房政策揠苗助長，反成為建商股價飆高的「功臣」之一。
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文表示，政府想方設法、拚了命似的要打擊房市，但建商不僅在逆境中活得好好的，上市營建類股指數更已來到近年新高，成為表現最亮眼的類股之一。
他認為，營建類股漲至高點的主因：
一、是今年房市沒有預期中悲觀，市場買氣並不差。
二、今、明兩年預售屋進入交屋潮，部份建商營收將迎來高峰，而投資人超前部署，股價則提早反應。
三、不只建築開發業繳出不錯的銷售成績，營造股也因業績創高而帶動股價翻揚，成為營建類股上攻的助力。
四、明年市場展望較今年樂觀，驅使投資人信心大增。
反觀其他國家建築開發業股票，何世昌分析，除了美、日等國表現較出色外，其他多數國家建商股價黯然失色。德國房市前景不明朗，該國最大房地產集團Vonovia股價反彈受限；英國大建商Berkeley Group股價與過去幾年高峰相比還差一大截。
他提到，2023中國房地產百強企業，排名第一的房企是恒大地產集團，而恒大的股價如同「停掉的心電圖」，一路不斷墜入谷底，短期內沒有爬升跡象，完美詮釋什麼叫做「地獄18層底下還有18層」。
何世昌說，過去以來，不少建商抱怨政府打房措施，但他認為建商應換個角度思考，因為「敵人就是朋友」。台灣不動產學界與市場脫勾太嚴重，每次提出「自我感覺良好」打房政策，殊不知都在揠苗助長，打房學者是讓建商股價攀登高峰的背後「功臣」之一。
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