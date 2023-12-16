隨著5G等新一代技術的到來，影像傳輸相關的新型態應用也隨之蓬勃發展。受惠於整體傳輸速度的增加與頻寬的增長，影像直播內容不再受限於單一平面的畫面，無論是360度全景還是3 D影像的直播應用，都能透過現在更先進的環境與技術實現，目前國內外廠商也都積極投入各種新型影像傳輸應用的開發。
國內廠商光陣三維投入3D影像研發已經超過十年，累積了深厚的相關軟體技術。
不但具有豐富的3D建模經驗，可將各類人物3D化後保存觀賞，還進一步推出領先業界的4D Live轉播技 術，讓遠端觀眾可以在直播畫面中任意轉變觀看視角。相較於知名國外大廠的視角切換功能都 還僅止於回放中進行，光陣三維的4D Live帶來更令人驚豔的直播觀賞體驗。憑藉著此獨特技 術，光陣三維與中華電信等大廠簽下合作契約，透過5G實現全新型態的賽事活動轉播，是深具實力的創新影像服務先驅廠商。
相較於光陣三維著重的軟體開發，艾創科技則是致力於發展硬體影像處理，成立二十多年來一直堅持自主研發的精神，將各式最新的演算法透過硬體實現，以達成高效、即時的產品功能。近年來更專注投入360度以及多影像處理的領域，對於多影像的同步、縫合、融合、壓縮等運算，均能透過先進的硬體電路即時處理完成。且由於看好多影像應用的未來發展，艾創科技近 期已將多影像技術開發為ASIC晶片，預計將產品陸續推廣到包含車用、監控、直播、工業等 更多市場領域。
目前艾創科技的多影像處理晶片ASIC晶片UX720V6已經完成試量產，並預計明年(2024年)第一 季可投入量產。由於雙方均看好後續影像市場發展，光陣三維與艾創科技已簽訂合作意向書，計畫結合兩家廠商的長處，將影像處理的軟體與硬體結合，後續將可把3D、全景、多視角等 先進影像的服務內容導入商品化，以開拓出更大的應用市場，預期將可帶動新型態影像業界發展，並取得可觀的獲利成效。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：