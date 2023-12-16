隨著5G等新一代技術的到來，影像傳輸相關的新型態應用也隨之蓬勃發展。受惠於整體傳輸速度的增加與頻寬的增長，影像直播內容不再受限於單一平面的畫面，無論是360度全景還是3 D影像的直播應用，都能透過現在更先進的環境與技術實現，目前國內外廠商也都積極投入各種新型影像傳輸應用的開發。

國內廠商光陣三維投入3D影像研發已經超過十年，累積了深厚的相關軟體技術。

不但具有豐富的3D建模經驗，可將各類人物3D化後保存觀賞，還進一步推出領先業界的4D Live轉播技 術，讓遠端觀眾可以在直播畫面中任意轉變觀看視角。相較於知名國外大廠的視角切換功能都 還僅止於回放中進行，光陣三維的4D Live帶來更令人驚豔的直播觀賞體驗。憑藉著此獨特技 術，光陣三維與中華電信等大廠簽下合作契約，透過5G實現全新型態的賽事活動轉播，是深具實力的創新影像服務先驅廠商。

相較於光陣三維著重的軟體開發，艾創科技則是致力於發展硬體影像處理，成立二十多年來一直堅持自主研發的精神，將各式最新的演算法透過硬體實現，以達成高效、即時的產品功能。近年來更專注投入360度以及多影像處理的領域，對於多影像的同步、縫合、融合、壓縮等運算，均能透過先進的硬體電路即時處理完成。且由於看好多影像應用的未來發展，艾創科技近 期已將多影像技術開發為ASIC晶片，預計將產品陸續推廣到包含車用、監控、直播、工業等 更多市場領域。

目前艾創科技的多影像處理晶片ASIC晶片UX720V6已經完成試量產，並預計明年(2024年)第一 季可投入量產。由於雙方均看好後續影像市場發展，光陣三維與艾創科技已簽訂合作意向書，計畫結合兩家廠商的長處，將影像處理的軟體與硬體結合，後續將可把3D、全景、多視角等 先進影像的服務內容導入商品化，以開拓出更大的應用市場，預期將可帶動新型態影像業界發展，並取得可觀的獲利成效。