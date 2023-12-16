半導體測試介面廠雍智（6683）今年以來持續受到消費性電子需求疲弱影響，營運較去年下滑，進入下半年以來，單月營收仍維持今年相對低檔表現，不過，法人看好該公司全力搶攻AI商機下，目前已掌握AI晶片客戶，明年在AI、HPC及車用等需求將推升市場測試需求，該公司營運也可望重回成長軌道。
雍智今年上半年營運表現平淡，相對去年同期下滑，但進入下半年之後，在各大手機品牌廠陸續推出今年新機及該公司逐漸打入AI供應鏈的帶動下，第三季營運開始回升，法人預期，第四季在淡季效應下，單季營運不易較上季出現顯著的成長力道，但明年營運展望正向。
今年以來全球AI商機大爆發，且高速運算HPC需求也明顯增長，在消費性市場動能轉淡之後，成為半導體測試介面廠積極搶進的商機，而雍智今年以來也積極布局搶攻AI相關市場，據了解，目前該公司已掌握多家AI相關晶片客戶，有機會在明年對營運有具體貢獻。
法人表示，今年消費性產品需求降溫，雍智順勢卡位AI領域，再加上原本就已掌握的台系IC設計龍頭廠5G手機晶片、網通晶片相關測試介面訂單，有利明年營運表現。
據了解，今年大啖AI商機的廠商中，包括市場較關注的世芯-KY、創意及慧榮都是雍智重要客戶，雍智也機會藉由原本的客戶，更深入的切入相關供應鏈中；法人也指出，明年在AI、車用、HPC等相關需求仍看強勁成長下，預期市場整體新開案量能也將強勁增長，法人預期，明年待景氣復甦，全年營運將重回成長軌道。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：