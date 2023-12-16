半導體測試介面廠雍智（6683）今年以來持續受到消費性電子需求疲弱影響，營運較去年下滑，進入下半年以來，單月營收仍維持今年相對低檔表現，不過，法人看好該公司全力搶攻AI商機下，目前已掌握AI晶片客戶，明年在AI、HPC及車用等需求將推升市場測試需求，該公司營運也可望重回成長軌道。

雍智今年上半年營運表現平淡，相對去年同期下滑，但進入下半年之後，在各大手機品牌廠陸續推出今年新機及該公司逐漸打入AI供應鏈的帶動下，第三季營運開始回升，法人預期，第四季在淡季效應下，單季營運不易較上季出現顯著的成長力道，但明年營運展望正向。

今年以來全球AI商機大爆發，且高速運算HPC需求也明顯增長，在消費性市場動能轉淡之後，成為半導體測試介面廠積極搶進的商機，而雍智今年以來也積極布局搶攻AI相關市場，據了解，目前該公司已掌握多家AI相關晶片客戶，有機會在明年對營運有具體貢獻。

法人表示，今年消費性產品需求降溫，雍智順勢卡位AI領域，再加上原本就已掌握的台系IC設計龍頭廠5G手機晶片、網通晶片相關測試介面訂單，有利明年營運表現。

據了解，今年大啖AI商機的廠商中，包括市場較關注的世芯-KY、創意及慧榮都是雍智重要客戶，雍智也機會藉由原本的客戶，更深入的切入相關供應鏈中；法人也指出，明年在AI、車用、HPC等相關需求仍看強勁成長下，預期市場整體新開案量能也將強勁增長，法人預期，明年待景氣復甦，全年營運將重回成長軌道。