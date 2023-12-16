同泰（3321）辦理3萬張現金增資，將於下周開放公開申購，以現增價11元計算，估可募得3.3億元資金，同泰為欣興（3037）旗下軟板廠，今年歷經先減資再增資，截至今年第三季底每股淨值達6.45元，由於連續二個季度每股淨值站穩5元以上，同泰自11月3日恢復交易。

同泰受惠於股價位階偏低，在盤面低價股輪漲之下，15日跟進大漲逾9％，盤中數度亮燈漲停。同泰本次現增80％股數由原股東按照比率認購，10％由員工認購，其餘10％採公開申購方式對外公開承銷，公開申購日期為12月18日至12月20日。