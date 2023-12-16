同泰（3321）辦理3萬張現金增資，將於下周開放公開申購，以現增價11元計算，估可募得3.3億元資金，同泰為欣興（3037）旗下軟板廠，今年歷經先減資再增資，截至今年第三季底每股淨值達6.45元，由於連續二個季度每股淨值站穩5元以上，同泰自11月3日恢復交易。
同泰受惠於股價位階偏低，在盤面低價股輪漲之下，15日跟進大漲逾9％，盤中數度亮燈漲停。同泰本次現增80％股數由原股東按照比率認購，10％由員工認購，其餘10％採公開申購方式對外公開承銷，公開申購日期為12月18日至12月20日。
同泰（3321）辦理3萬張現金增資，將於下周開放公開申購，以現增價11元計算，估可募得3.3億元資金，同泰為欣興（3037）旗下軟板廠，今年歷經先減資再增資，截至今年第三季底每股淨值達6.45元，由於連續二個季度每股淨值站穩5元以上，同泰自11月3日恢復交易。
同泰受惠於股價位階偏低，在盤面低價股輪漲之下，15日跟進大漲逾9％，盤中數度亮燈漲停。同泰本次現增80％股數由原股東按照比率認購，10％由員工認購，其餘10％採公開申購方式對外公開承銷，公開申購日期為12月18日至12月20日。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：