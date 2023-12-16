鈞寶（6155）15日召開法說會，考量全球市場變化、穩定供貨及增加磁性材料產能，鈞寶將在台灣擴建磁性材料粉料廠及生產線，今年第三季已經動工，估將於2024年第三季投產。

鈞寶電子除了台灣平鎮廠之外，也持有鈞寶電子（蘇州）100％股權，並透過蘇州廠100％投資深圳辦事處，平鎮新廠為1999年擴建蘇州廠之後，首見擴廠計畫。據鈞寶統計，今年前三季台灣廠生產比重達78％，大陸廠生產比重約22％。

鈞寶前三季受美、日客戶出貨量減少，導致今年前11月累計營收衰退近三成，達5.04億元，毛利率也因原物料成本上漲、營收規模縮減而下滑，累計今年前三季每股稅後純益（EPS）1.01元，相當於獲利年減50％。

鈞寶考量全球市場變化，公司規劃於桃園平鎮廠現址，擴建磁性材料粉料廠及生產線，產能規模上看300噸，廠房已於今年第三季動工，預計2024年第三季投入量產。

鈞寶也統計旗下各類產品線的產能，電磁波干擾抑制用磁環及材料產能約600噸；SMT積層式晶片磁珠及電感產能約4億顆至6億顆；繞線式SMT電感及抗流線圈產能達1.5億顆至2億顆；鐵氧體吸波材產能約200萬顆。

#粉料廠 #產能 #磁性材料 #全球市場 #生產線 #鈞寶