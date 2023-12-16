東元（1504）受惠能源題材熱，15日跳空開高，尾盤爆出3.3萬張大單成交，終場收46.6元、上漲0.95元，成交量逾7.3萬張。自7月底盤中創63.5元高點後盤跌，近期回測年線支撐未破，15日跳空出量站上月線，並帶動5日、10日線轉強，KD指標黃金交叉，短線翻多，籌碼上外資持續調節，近三周賣超近3萬張，不過投信、自營商分別連三買、連二買。

東元今年墨西哥廠、印度廠陸續投產，有助低壓馬達成長，預估第四季整體毛利率提升，三大事業群中，機電系統事業營收年增率大致持平，智慧能源下滑、智慧生活成長。

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