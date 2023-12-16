訊聯（1784）擴大外泌體、細胞治療耕耘，脂肪幹細胞獲准計畫案數占全台5成，核可適應症擴及退化性關節炎、慢性傷口癒合及皮下軟組織缺損。反映在業績上，前11月營收10.24億元、年增15.47％，而《特管辦法》收案業績年增135％，長期布局效益發揮。

訊聯在外泌體市場耕耘與研發齊頭並進，攻進醫美、皮膚、毛髮機構，外泌體+CRDMO業績到11月占訊聯營收逾1成。繼以外泌體加間質幹細胞治療馬匹肌腱韌帶損傷、骨關節炎等適應症治療取得成果外，在乾眼症外泌體製劑開發也完成臨床前動物最大耐受性試驗（MTD），結果正向，可做為後續臨床試驗製劑用於人體的安全性佐證依據。

訊聯董事長蔡政憲表示，單就脂肪幹細胞治療退化性關節炎，據衛福部統計至去年底成效報告，全台平均追蹤217天可評估療效病患達30人，訊聯收案數今年累積70人，細胞治療免開刀、復原快優勢，為超高齡社會與運動族群提供更適切選擇。

國人膝關節退化盛行率15％，約350萬人。據Data Bridge Market Research報告，全球膝關節炎市場2029年上看120億美元，2022～2029年複合年增率9.3％。