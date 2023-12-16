和益（1709）受海外多元市場拓展策略支撐，營運逐季穩步攀揚，烷基酚因中國合資廠長春和益開始投產銷售，將主要市場移至美國、歐洲市場增加市占率，並開拓其他新市場；為維持開工率，將逐步開發其他烷基酚產品以提升營業利益。

和益營運結構以烷化部門營收比79.67％最高，其次為樹脂部門營收比15.38％，農業其他（銷售農藥產品及糖業貿易等）營收占比約4.95％。今年第三季獲利季增26.9％，前三季EPS 0.79元，前11月營收86.12億元，年減13.37％。

和益指出，烷基苯為民生化學用品家用洗衣粉、清潔劑必需上游原料。經濟解封，企業營運、商業活動回歸正常，有助內需持穩走堅。

公司以靈活後勤作業，提供客戶精緻化服務，並開發產品新用途；氫化石油樹脂提供氫化及非氫化C9石油樹脂完整產品線，開發高軟化點高度氫化等級石油樹脂，貼近客製化需求。

為強化銷售穩健利基，和益除了兩岸市場，持續開拓海外銷售版圖，台灣內銷營收比20.63％、大陸營收比19.17％，至於越南5.53％、菲律賓8.17％、瓜地馬拉14.33％、其他32.17％。

和益烷基苯年產12.5萬噸；壬酚台灣產能2.5萬噸，與長春合資的大陸江蘇壬酚廠年產4萬噸；氫化石油樹脂產能2.4萬噸。2025年LAB產能約440萬噸，需求約405萬噸，化工本業市況持穩看待；搭配綠能、環保等轉投資事業持穩推展，強化長期利基。

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