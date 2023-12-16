自行車雙雄巨大（9921）與美利達（9914），11月雖因歐美市場持續調整庫存、營收雙雙大幅下滑，但在中國大陸市場11月銷售金額卻大增6成與5成，是雙雄明年依然看好的市場。

自行車產業自疫情紅利消失後，歐美市場即進入庫存調整期，反觀中國內需市場，疫後因戶外運動潮流興起，帶動高階車款需求強勁，今年前三季巨大的中國市場營收占集團營收24％，首度超越北美市場的16％，歐盟市場營收占比35％，依然是巨大主要銷售市場。

另外，美利達表示，今年因疫情紅利消退，加上去年高基期，台灣廠11月銷售量大減近6成、營收腰斬逾6成。不過，第三季單季庫存下降1成，且持續下降，預期明年第二季新車款推出時，受庫存影響降低。雖歐美市場還在調整庫存，但中國疫後自行車市場需求大增，美利達11月中國內銷量年增3成、銷售額大增逾5成，雖售價無法與歐美高階產品相較，但中國高階車款需求大增，對營收貢獻也不小。