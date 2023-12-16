百達-KY（2236）今年營收可望攀六年新高，15日法說會表示，三大業務將持續全面推進，比亞迪躍居集團前十大客戶，明年持續增量出貨；機器人事業耕耘有成，與美國通路業者簽訂框架協議，明年進軍美國；另擴大沖壓設備接單，將在無錫設新廠，為明年重要營運成長動能。
法人看好，百達明年營收可望呈現雙位數成長，改寫掛牌以來新高，且沖壓設備及機器人兩大業務毛利率較高，預期明年獲利表現較今年提升。
百達董事長黃亮茳表示，今年整體營運達標，以各廠表現來看，中國大陸有逾2成增幅，印尼平穩成長，匈牙利及新加坡業務成長快速，目前還有多個新項目在評估中。
其中，服務型機器人雖為百達近年新投入事業，但隨著接獲新加坡最大保全集團訂單，目前客戶也包含日商知名企業。
百達今年積極開拓全球市場，機器人子公司與美國一大型通訊業者成為戰略合作夥伴，明年擴大進軍美國市場。
百達服務型機器人從以往租賃型態，邁入以銷售為導向，今年前三季營收貢獻較去年全年成長3倍，獲國外創投青睞，日前引入其投資資金，明年會繼續注資，支應後續營運擴展規劃，屆時百達對機器人子公司持股將降至51％。
百達表示，美國會是未來重點開發市場，服務型機器人預計銷售金額再提升，目前營收貢獻占比6％，未來進一步擴大，儘管因費用較高，目前仍未完全獲利，但機器人毛利率可達60％，有助強化獲利結構。
在沖壓設備事業，貢獻百達今年前三季營收占比近9％，較去年全年的4.69％大增，明年可續獲台灣散熱大廠AI相關產品設備訂單，也可望接獲中國大陸訂單，因此在無錫新設設備合資公司增加產能。
車用零件為百達最大營運業務，營收占比約85％，隨著新單陸續出貨，明年預計維持15％以上成長。比亞迪為百達前十大客戶，明年訂單可望持續成長，並將爭取新項目。
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