華固（2548）15日法說，在住宅及商辦案同時挹注下，今年可望再度挑戰一個股本。展望未來業績能見度，明年只有81億元、兩筆新案完工，暫時進入空窗，但是華固也說明股利政策，以5元以上現金為主，因此儘管業績暫時下降，高配息仍可期。
依華固開發案時程規畫，後年起將連旺七年、總計可售金額達2,400億元，將密集入帳。
其中2025～2027年的未來三年，可售金額將有790億元，可望先蹲後跳，創下波高峰。
華固第四季「華固月河」持續交屋挹注，商辦大案「華固樂富中心」總銷45.9億元，11月入帳；法人估，華固第四季營收上看60億元，累計全年營收挑戰150億元，全年獲利再拚一個股本應無懸念。
展望明年，華固預計完工交屋個案有兩筆，包括總銷29億元「華固文臨」、52億元「華固中原置地」，共81億元，前者目前銷售約85％、後者約45％。
華固表示，公司向來實施均衡的股利政策，希望股利長期穩定配發，近十年華固股利政策不低於當期可分配盈餘的50％，且現金股利不會低於股東紅利的6成；未來五年，希望能以每年現金股利發放高於5元為預定目標。
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