捷運聯開概念股族群

軌道經濟席捲上市建商！最新一案是新東陽集團旗下昇陽建設（3266）15日簽下「新北市大眾捷運系統三鶯線三峽站出入口2捷運開發案」，為昇陽創辦以來首次得標捷運聯開案、捷運三鶯線沿線各站首筆得標、三鶯線捷運聯開案首家簽約的紀錄，預計斥資29億元，2028年完工。

上市建商前仆後繼競逐捷運聯開案，名軒（1442）標下高雄捷運聯開首發案橘線O4舊高雄市議會站；冠德（2520）取得台中捷運綠線四維國小站、文華高中站、市政府站，及新北市秀朗橋站、中和高中站；皇翔（2545）得標金城機廠暨莒光站／加蚋站「捷九」；日勝生（2547）包辦台中捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站與南屯站；潤泰新（9945）則有三重站「捷六」正待推出。20年前得標板南線全台首筆公辦都更案「昇陽府中棧」的昇陽，如今也首度投入聯開案，插旗三峽站。

昇陽總經理魏岱霖表示，全案基地面積約1,718坪，預計興建地上15樓、地下二層，共1萬多坪的住商捷運共構大樓，總樓地板面積約1萬坪，預估投入29億元，2028年完工。

對於內政部最新社會住宅政策，昇陽手中有6、7成土地都來自於都更及捷運聯開案，未來是否影響昇陽投標意願？

魏岱霖表示，昇陽有參與桃園公辦都更案的經驗，不會排斥回饋一定比例作為社宅，相信社宅會逐漸「去標籤化」、為大眾接受，未來昇陽會依個案，評估主辦單位的社宅回饋機制作為投標依據。

另有些建商會就是否要針對回饋的社宅予以分棟管理，或是否會影響到財務金流等做考慮。

昇陽可望連三年獲利成長，今年總銷23億元的「聚昇陽」年中交屋入帳，衝高前三季稅後純益達3.8億元，每股稅後純益（EPS）1.1元，賺贏去年全年的稅後純益1.58億元、EPS 0.57元；今年前11月營收31.8億元，年增26.8％。

魏岱霖表示，12月永和「昇陽國詠麗池區」完工交屋，總銷21億元，接近完銷，目標12月底前交屋認列40％～50％，其餘跨年到2024年持續入帳；另外桃園中壢18億元已完銷的「麗昇陽」、萬華14億元已完銷「昇陽逸居」，明年將完工交屋，業績進補。