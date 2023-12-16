全台首家公開發行電商代運營商欣新網（2949）15日以承銷價90元掛牌上櫃，開盤直接突破百元至142.5元，盤中一度大漲至165元，漲幅逾83％，收盤157元，漲逾76％，上演慶祝行情。
隨著該公司持續擴增電商銷售品項、品牌擁抱DTC（Direct-to-customer）需求帶動、加上積極布局菲律賓海外市場等策略三箭齊發下，法人預估，欣新網未來營運續揚可期。
持續拓展電商版圖，欣新網發揮既有電商精準行銷優勢，將業務拓展到保健品、3C電子與生活小家電品項，透過創新服務及擴張產品範疇壯大產品線，挹注新的成長動能。
Precedence Research調查指出，企業對提升客戶關係管理效益、增加現有客戶價值有著急切需求，而顧客數據平台（CDP）服務，將有效提升顧客關係及行銷銷售效益。
近年電商市場流量變貴、擁抱DTC成為趨勢，欣新網以「協助品牌商創造更多的營收」為核心價值，其PowerCDP（顧客數據平台）服務，提供客戶有效的DTC佈局。目前PowerCDP已獲數十位客戶青睞採用，並陸續貢獻營收，未來將對該公司營收及獲利帶來明顯挹注。
此外，首次進軍海外市場選擇了經濟高速成長的菲律賓，欣新網表示原因有三，Google於菲律賓搜尋引擎市場居主導地位，為該公司高效「精準流量變現」技術提供絕佳機會，欣新賞系統上雲為海外擴張提供更加便捷操作管理的技術支持，除此，關係企業欣臨已在菲律賓深耕超過六年，為欣新網提供可靠的運作基礎。目前欣新網已在菲律賓取得公司許可證、辦公據點設立，預計2024年開始貢獻營收。
法人指出，欣新網積極開拓新商業領域逐步發酵，未來營運有望保持增長勢頭。
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