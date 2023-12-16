由於三星等龍頭記憶體業者陸續擴大記憶體減產幅度，模組業者的通路詢單已回溫，帶動模組價格上漲，台系記憶體製造廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）跟著受惠。
業界人士預估，DDR4的合約及現貨價在第四季翻漲，至於2024年上半年，由於庫存去化尚未完成，記憶體製造業者仍將延續減產策略，市場訂價氛圍轉佳，將有利於華邦電及南亞科出貨呈現量價齊揚。
在NOR Flash產業部分，根據外資券商最新報告預測，2024年將出現輕微供給不足情況，缺口約2％，因此預估，2024年價格也是有漲價力道，可能在2024年第一季開始加價，主要是non-AI，如PC、智慧型手機和伺服器對NOR的需求回升。
外資券商預測，NOR快閃記憶體在2024年整體需求，將成長約5％，由於目前NOR的價格過低，預期市場供應紀律將持續，大陸的NOR Flash供應商也不會輕易擴大產能，因此，估計快閃記憶體訂價可能從目前的價格水準，至少上漲20％，對NOR生產廠商如華邦電、旺宏及陸廠兆易創新等有利。
臺灣指數公司與富時國際合編「臺灣永續指數」的成分股，於15日盤後調整生效，南亞科及華邦電兩檔成分股此次被刪除，但兩檔個股不甩利空消息，股價漲幅逾2％，走勢相對強勢。
三大台系記憶體製造商股價同步呈現大漲，旺宏大漲3.08％收在30.1元，站上季線；華邦電上漲3.63％收28.55元；南亞科則上漲2.34％收74.5元。三檔個股同獲三大法人追捧，有落後補漲的現象。
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