半導體市場回溫、新品加入，晶呈科（4768）營運動能加速推進。晶呈科表示，一廠完成C4F6二級製造設備建置，明年訂單能見度達產能80％，二廠規劃生產氟氮（F2／N2）已準備量產，Stripper（去光阻液）已開發出12個品項，有望於明年發酵。

永捷（4714）因亞運、奧運題材及可撓式HC材料拉貨催動，11月營收月增39％。

永捷除可撓式HC材料出貨量持續增溫，目前已取得歐洲知名環境企業集團點名合作旗下環保無毒PU樹脂材料延伸的相關產品進行開發認證，新訂單在望，明年營運可望逐步回溫。

晶呈科前三季每股稅後純益（EPS）為2.49元。目前中國大陸成熟製程需求穩定成長；國內以供應先進製程客戶為主，需求仍具支撐。

晶呈科Stripper（去光阻液）已開發出12個品項，開始少量交貨客戶，目前有超過雙位數客戶洽談樣品測試中；今年將完成完整產線的建置，明年有信心達滿載。

根據國際研究機構Counterpoint Research的報告，全球折疊式智慧型手機出貨量將從2022年1,310萬支成長至 2027年超過1億支，隨著品牌廠新機種陸續加入，將帶動折疊式手機市場進入快速成長期，有助永捷可撓式HC材料出貨量增溫。

永捷與子公司信立垂直整合，深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料，同時延伸市場版圖至高科技電子、電動車、國防產業等，提高產品附加價值、朝多角化發展。

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