受惠景氣好轉，鋼鐵類股15日股價紛紛走揚，中鴻（2014）也拉出一根漲停板，收在26元漲停價，累計近一個月漲幅11.56％。法人認為，隨著鋼鐵市況回溫，中鴻訂單湧現，有助業績及股價。
中鋼開出明年1月及第一季盤價，各類鋼品均呈上漲趨勢，等於宣告鋼鐵市場復甦，中鴻也直接受惠，據了解近期接單順利，甚至達飽單狀態，在價量俱揚下，中鴻第四季業績可望進補。市場分析認為這波鋼鐵榮景可望延續到明年第二季，中鴻大有可為。
受惠景氣好轉，鋼鐵類股15日股價紛紛走揚，中鴻（2014）也拉出一根漲停板，收在26元漲停價，累計近一個月漲幅11.56％。法人認為，隨著鋼鐵市況回溫，中鴻訂單湧現，有助業績及股價。
中鋼開出明年1月及第一季盤價，各類鋼品均呈上漲趨勢，等於宣告鋼鐵市場復甦，中鴻也直接受惠，據了解近期接單順利，甚至達飽單狀態，在價量俱揚下，中鴻第四季業績可望進補。市場分析認為這波鋼鐵榮景可望延續到明年第二季，中鴻大有可為。
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