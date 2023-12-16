積極轉戰醫療設備的仁寶（2324）總經理翁宗斌15日表示，醫療產品毛利率很高，以前電子業利潤是「毛三到四」、「保一總隊」，可是醫療產品營收是毛三到四後面加一個零。

仁寶與台大醫院合作成立射頻消融治療訓練中心，針對腫瘤治療培育技術與人才，透過可靠的國產醫療設備，培育腫瘤微創治療醫療服務專才。

台大醫師黃凱文醫師表示，台灣腫瘤消融治療是亞太地區具有領先地位，本來不能開刀病人，只要花費低廉價格就可以用，但可惜器材都是國外製造，台灣可以輸出技術到第三世界國家，但始終用國外器械。仁寶開發出國內第一台消融裝置，獲得美國、台灣FDA，也進入健保，未來將向國外推廣、教學、訓練。

翁宗斌表示，傳統IT產業追求幾千億元甚至上兆元的營業額，但就醫療產業而言，整體規模不會那麼大，且需花費較多心力投入，翁宗斌認為，醫療領域需先確立實用性與醫療品質。

他強調，醫療領域產品的毛利率跟PC不能比，一旦順利通過認證，毛利率相當可觀，且附加價值高。除了毛利率外，淨利率也是 PC 好幾倍，因此不能用營業額去計算，且難以量化。

仁寶將持續布局三大領域，包括開發醫療器材、投入細胞治療領域及長照服務。

翁宗斌預估，醫療營收占比10％的目標，應該可以在三年內達成。仁寶子公司勤立生物科技開發的血糖機，未來有上市上櫃的計畫，其他醫療產品也有機會上市上櫃。