【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場呈先抑後揚；周初時，美國11月非農就業人數增加19.9萬，高於市場原先預期的18萬人，失業率降至3.7%，顯示勞動力市場基本面強勁，降低了投資人避險需求，令金價於周二(12/12)跌逾2周低價。然而臨近周末，美國聯準會(Fed)於聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上釋放了鴿派信號，明年降息氣氛趨於明朗，加上美元及美國10年期公債殖利率亦延續跌勢，令黃金截至周四(12/14)報2044.9美元，創近一周新高；白銀報24.386美元，則是漲逾一周高價。
而隨著汽車產量增加，由於更嚴格的排放法規，致汽車觸媒的白金用量上升。此外，工業需求年增6%，顯示來自多個終端用途領域的需求持續強勁，令白金截至周四(12/14)報967.90美元，漲逾3個月新高；鈀金報1121.40美元，漲破1000美元大關。
影響價格波動品項有:(20231208-20231214)
12/14近月黃金報2044.9美元，創近一周新高。
12/14近月白銀報24.386美元，漲逾一周高價。
12/14近月白金報967.90美元，漲逾3個月新高。
12/14近月鈀金報1121.40美元，漲破1000美元大關。(編輯：王聖為)(商品行情網)
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