布局車用成長，廣宇（2328）近二年資本支出大增，繼2022年攀高至9億元後，今年累計前三季資本支出也已達到6.29億元，全年估逾7億元在望。
廣宇指出，隨著泰國廠產線2024年第一季整改完成，明年車用可望繳出雙位數成長的成績單，連帶營收占比也有望跨過二成大關，相較於今年的17％至18％再躍進，隨著車用貢獻力道加大，有信心明年的表現會比今年和去年都好。
廣宇布局車用市場多年，隨著中國品牌客戶的積累，車用的營收占比也逐年提升，廣宇指出，今年1至11月車用的營收占比已來到17％，12月還可望再提升，估全年占比，將落在17％至18％間。
除了來自舊有客戶訂單的加持外，廣宇表示，明年上半年還會新增一家華東車廠客戶，有望為明年營運再添動能，估明年車用占比將首度來到二成。
就三大產品線的表現言之，廣宇表示，今年印刷電路板和消費性及電腦周邊產品，因庫存和消費力道走弱影響，前者表現算是低於預期，後者亦僅有符合預期的表現，僅電子零組件部分因車用線束出貨拉抬，有高於預期的表現。
展望明年，因市場能見度不佳，印刷電路板和消費性及電腦周邊產品亦僅有持平的表現，僅電子零組件仍可以維持成長，不過廣宇強調，因車用成長力道轉強，樂看明年表現會比今年和去年好，內部也期待也可以從而拉高獲利力，將力拼毛利率、淨利率重返2022年的高檔水位。
另為因應節能減碳的要求，廣宇也啟動綠電升級計畫，其中煙台廠區太陽能電站第一期工程已告完工，現已接線併網發電，可提供之綠電占年度用電量的一成，另馬來西亞廠區也已完成太陽能設備部分廠房安裝，可提供之綠電更占到年度用電量的15％。
至於現正在整改中的泰國廠區也將同步進行太陽能設備的建設，預計明年第三季完成，屆時也可望拉升綠電的占比。
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