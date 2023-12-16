承啟（2425）今年第三季受惠轉投資子公司恩騰合力的AI伺服器出貨暢旺，業外亦有匯兌收益加持下，營收獲利雙增。展望第四季，顯卡及AI伺服器出貨動能尚持穩，將力拚與上季有持平以上表現，惟因美方晶片限令打亂市場節奏，承啟雖預期顯卡業務可望維穩，AI伺服器市況則待觀察。
承啟15日舉行法說會，針對市場關注的AI伺服器業務，承啟表示，受到美國擴大對高階晶片輸中限令影響，第三季出貨在9月站高峰後，10月一度下滑，後續在手上仍有庫存出貨帶動下，11月動能回溫，12月能見度也不錯。
由於其AI伺服器產品除了整機系統及相關軟體服務包裹出貨外，亦有毛利率較低的周邊零組件產品，因此毛利率受產品組合影響不定。不過因高單價的AI伺服器產品出貨，亦使得承啟今年前第三季的AI伺服器營收比重拉升至達49％，原主力業務顯卡則降至34％。
另一方面，輝達欲針對中國市場推出的降規版GPU，包括HGX H20、L20 PCIe及L2 PCIe等，上市時間仍未定，加上產品降級後的測試能否符合預期，都為承啟明年的AI伺服器業務帶來不確定性。
此外，整體中國消費市場復甦不若預期，DIY PC市況亦不如過往傳統旺季熱絡，不過下半年仍有較上半年再回溫的趨勢。承啟目前顯卡產品出貨主力集中於輝達RTX 4070／4060，高階的RTX 4080因即將停產、供貨略吃緊。在中系客戶仍有一定的拉貨動能支持下，承啟出貨穩健，明年初輝達並將有小改款的「super」系列顯卡新品推出。
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