系微（6231）今年營運雖受PC需求降溫亂流，然市場預期AI筆電將在2024年下半年問市，將推動明、後年出現一波強勁的全球筆電換機潮，目前筆電在系微的營運占比仍在5成以上，預料該公司明、後年業績將大幅受惠並重回成長軌道。
系微今年前三季稅後純益1.27億元，前三季每股稅後純益（EPS）3.34元，以每股獲利表現來看，明顯低於去年同期的5.9元，主要原受到去年以來全球消費性電子購買力道明顯趨緩影響，加上前二年全球疫情帶動筆電市場需求已完全滿足所致，但市場法人認為，明、後年在AI帶動另一波筆電換機潮驅動下，系微營運將直接受惠。
系微目前營運比重中，筆電約仍占五成，今年上半年營運仍明顯受到全球筆電需求趨緩影響，但下半年以後營運逐漸受到AI伺服器相關需求帶動，第三季營運也明顯揚升，該公司第三季營收創下單季歷史次高，也使得市場對該公司明年營運更為樂觀。
展望2024年，該公司先前指出，PC市場如果2024年變化不大，則在新客戶貢獻下，就有機會具備向上成長動能，期待2024年營運表現優於2023年水準。
目前系微在筆電市占率大約五成，預期今年底新客戶有機會開始挹注公司營運，2024年、2025年將會擴大貢獻。
系微今年以來因AI題材受到市場關注，該公司表示，NVIDIA為滿足生成式AI和加速HPC工作負載需求，推出全新晶片，系微指出，NVIDIA晶片專為滿足最具挑戰性的AI、HPC、雲服務和超大規模應用而打造設計，系微並表示，透過與NVIDIA緊密的合作關係，系微將可開發出安全、可客製且功能豐富的InsydeH2O UEFI BIOS和基於OpenBMC的Supervyse OPF BMC韌體解決方案。
由於市場看好該公司2024、2025年的營運成長動能，系微股價近期也提前發動，自11月即拉出一波漲勢，15日以上漲4.94％收市，收在223元，創下掛牌以來的歷史新高。
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