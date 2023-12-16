經濟狀況分析： 美國聯準會（Fed）本月會議結束第三度維持利率不變，並首度明確表示急進升息的行動已經結束，其中點狀圖中點預測2024年會有三次各1碼的降息，出乎市場所料，有八人預料2024年各1碼的降息將少於三次，通膨預測較上季下修，但仍警告對抗通膨之爭尚未結束，Fed看好美國經濟實現軟著陸，而非陷入衰退，預測未來幾年內失業率只會微幅上升，勞動市場變得更加平衡，薪資已經降溫，目前Fed的雙重職責在實現充分就業和物價穩定持續穩定發展中，鴿派立場有利於全球股市持續高昂。
台綜院公布2024年台灣經濟預測，全年經濟成長率可達3.18％，高於2023年的1.41％，2024年的消費者物價指數年增率，將從2023年的2.51％，回跌到1.75％，台綜院表示雖然2024年台灣的經濟成長會比2023年好、通膨也更為緩和，但是經濟成長動能卻顯得疲弱；另外國泰金控團隊最新預測，下修2023年經濟成長率為1.2％，2024年也小幅下修至2.8％，低於中央銀行預估的3.08％、主計總處的3.7％，是目前國內機構預估值中唯一不保三，顯示2024年經濟雖然維持成長，但復甦將是緩步。
盤勢分析：
上市櫃企業11月營收3.53兆元，月減4.9％、年增3.6％，連續七個月營收突破3兆元。11月總營收是2023年單月第三高，雖因蘋果iPhone、NB等消費電子的年終銷售旺季的拉貨動能下滑影響，出現月減，不過庫存調整將告一段落，回補庫存將帶動接下來整體營運表現，展望12月，營收有機會相較11月持平或小增。
至於台股方面，就短線來看，多方股價14日是以跳空方式突破近期的反壓17,500點整數關卡，代表先前的反壓已經被突破，大盤在支壓互換下，預期將成為股價回檔支撐，多方仍主導盤勢發展。
選股方向：
近期半導體矽光子、先進封裝成為市場關注焦點，相關台廠先進封裝持續導入量產；且為因應未來AI需求，也開發大尺寸晶片封裝量產技術，將持續以區塊鏈製程拓展包括大數據、雲端運算、AI等領域，另外記憶體產業谷底復甦，相關封測需求也明顯回溫，整體封測產業預期2024年業績成長明確。
全球兩大運河包括巴拿馬、蘇伊士均陷通行危機，加上歐美耶誕庫存不足，而掀起的貨櫃補貨潮，導致運力需求急升，全球包括長榮海運在內的六大航商緊急宣布，將在2024年元月調漲遠東到北美東西線的運價，漲幅上看三成，近期上海SCFI指數出現反彈，海運有機會迎來旺季效應。
大陸乘聯會預期2024年新能源車市和主流燃油車市場都會實現很強的同比增長。預計2024年乘用車總體零售2,220萬輛，較2023年增長3％。如果出口能繼續保持較強增長態勢，總體乘用車銷量將達到2,650萬輛，年增長5％。2024年新能源車的市場增長預期相對樂觀，新能源乘用車批發預計達到1,100萬輛，淨增量230萬輛，成長22％，滲透率達到40％，2024年車市展望佳。
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