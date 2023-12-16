興櫃周漲幅前十強

興櫃市場本周表現由半導體業的奇邑（6699）大漲90.31％奪冠，亞軍由剛登錄第三天的生合（1295）以46.05％摘下，晨暉生技（1271）上漲26.85％拿下季軍，本周興櫃市場前三強漲幅均超逾20％以上。

據統計，興櫃319檔股票，本周有126檔維持平盤以上，占比接近4成，相較上周占比為4成6，上漲家數連兩周下滑。本周外資大舉回補，使加權指數上漲1.67％、成交值創7月底以來最大，資金回流大型權值股，櫃買市場本周上漲1.17％，相較起來加權指數表現更亮眼。

興櫃本周成交金額為155億元，相較上周的157.14億元，微幅減少了2.14億元，但成交值相對其他時間而言仍是相對高，突破百億以上水平。

盤面周漲幅前十強分別為奇邑、生合、晨暉生技、物聯、梭特、聯享、景傳、鐳洋科技-新、怡和國際、潤德，周漲幅從12.19％～90.31％不等，成交量介於106～3,663張之間；在產業分類上，漲幅前十則以電子族群占五檔為主。

奇邑主要從事影音與通訊晶片的上游IC設計業務，產品營收比重上，IC晶片約占46％、低功耗廣網域產品約占45％，低功耗廣網域產品也提供整合設計與伺服器軟體、資料分析的應用服務。奇邑近年擴展新業務，專注於運用LoRa技術低功耗廣網域運營服務平台的解決方案，為企業客戶提供物聯網的網路建設、設備連接、傳感器數據傳輸與平台服務。

LoRa長距離通訊技術主要的產品可分為三大類，分別為終端感測裝置、中繼的閘道器以及雲端與應用伺服器。終端感測裝置主要由感測器與通訊模組所組成，負責前端資料蒐集與擷取，如環境監測、智慧儀表等，各種感測裝置。

生合生物科技主要為乳酸菌開發及應用的專業廠商，主要產品為乳酸菌菌粉、發酵劑液、飲品等，行銷通路除遍及東南亞國家與大陸外，陸續建置南美洲與中東等各國的經銷商通路。

生合在生產製程上具有菌種篩選、功能性分析、醱酵、包埋凍乾、配方設計與功能確效的SYNTEK thorough乳酸菌優化製造整合及SYNPACK益生菌生產包裝優化等核心技術，降低客戶益生菌產品量產與研發成本，提升客戶產品品牌競爭力。