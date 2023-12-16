三大報價上漲族群

景氣復甦春燕報喜，中鋼（2002）調升2024年盤價、貨櫃海運價喊漲、DRAM報價看漲，推升鋼鐵、航運、記憶體等相關族群15日同獲買盤卡位，股價上攻表態。

台股15日延續多頭行情，盤面主流由「鋼鐵人」領軍，11檔鋼鐵股強攻漲停板，「航海王」也受惠運價上漲，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅逾3％；DRAM雙雄南亞科、華邦電亦同步走揚。

群益投顧分析師張聰傑指出，鐵礦砂、煤等原物料價格走揚，加上全球鋼鐵產業歷經一年半調整，下游庫存已至相對低檔，大陸鋼廠出口報價每公噸上調40～50元，帶動亞洲鋼價回升，中鋼最新盤價全面跟漲，預期這波熱度將至2024年第二季。至於，巴拿馬、蘇伊士兩大運河陷通行危機，加上歐美耶誕備貨動能增溫，全球六大航商緊急宣布，將在2024年元月調漲遠東到北美東西線運價，漲幅上看3成，有利貨櫃航運業者獲利表現。

凱基投顧分析，鋼鐵報價在原料鐵礦砂、冶金煤與BDI上漲下，近期中鋼最新盤價已有調升，由於基本面庫存已調整一段時間、股價亦整理許久，短線走勢可留意，以中鴻、燁輝、新光鋼等為觀察指標。貨櫃股部分，長榮農曆年期拉貨需求可望支撐運價，且具備年底集團作帳題材，股價創近期新高，成為盤面短線焦點。

台新投顧副總經理黃文清指出，DRAM各產品線報價普遍回升，反應記憶體產業減產效果顯現，預期2024年進入下一波產業上升循環。而大廠減產效益發揮帶動記憶體報價反彈，第四季漲幅優於預期，不過ODM及OEM廠目前庫存水位仍低，展望PC及手機市況持續回溫，廠商正提高庫存，預期2024年上半年記憶體價格還會續漲。