14檔後市三優股

本周台股持續創高，周漲幅達1.67％，個股輪動環境下，專家建議篩選周漲幅超越大盤表現、外資大舉回補，且技術指標KD向上又不至於過熱的「後市三優」股，計有華邦電（2344）、富邦金（2881）等14檔，處在大盤2023年新高點，仍後市可期。

據統計，華邦電、富邦金、保瑞、台半、南亞科、亞翔、力積電、晶豪科、茂達、台塑化、中工、旺宏、雍智科技、順德等14檔，周漲幅介於1.95％～15.15％，外資大幅回補1.52億～17.2億元不等，且KD指標向上、數值尚未超過70不過熱的特色。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股15日開高走低小漲20點，留上影線主因有二：一是美股將迎四巫日期權結算，在四巫日前美股大漲，市場傾向獲利了結賣壓，又遇周五先持盈保泰；二是大陸表示台灣構成貿易壁壘，為總統大選前喊停ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）開第一槍。

此外，選舉年終、投信與集團作帳行情，隨12月過半也陸續結帳，當前美股、台股都處於高檔，投資人若要繼續追高，需觀察量是否足夠。外資周五也再次獨撐台股買超211.7億元，後續需留意下周外資開始年底耶誕節假期，是否會轉為賣超。

李秀利指出，台股以電子股為主，投資看的是產業未來趨勢，2024年AI PC、手機、消費性電子復甦看好，目前距離歷史高點18,619點，只有約5.3％之遙，能否再創高關鍵點在於美國聯準會（Fed）後續態度是否「忽多忽空」、還有美元指數走向。

群益期貨副總許績慶表示，Fed 12月利率再次按兵不動、主席鮑爾的鴿派言論使股市持續上漲，市場普遍預期2024年3月開始降息，時間點正好和隔夜逆回購操作（ON RRP）耗光吻合；聯準會縮表進程，每月表訂是950億美元，ON RRP卻以每月平均1,800億美元的速率向市場投放資金，截至11月底為止，ON RRP總額剩下8,788億美元，以此速率持續大概4.9個月將耗損光。

許績慶認為，等到ON RRP見底回歸正常，美國的貨幣政策將從總量管理，轉向價格管理，而利率是貨幣的價、也就是降息。換言之，預期降息時間點將落在2024年第一季末，即3月左右。