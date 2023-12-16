德昌事業推出專利經典「紅景天」，由股票上市cGMP藥廠生產製造，成功取得美國及日本兩國專利。為造福更多產品愛用者，祭出優惠專案，1盒60粒／30天份，優惠價1,100元，4盒1組特價2,500元，每購1組，贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），1包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造），以饗國人。
德昌事業表示，西藏神草「紅景天」是喜瑪拉雅山的特有植物，也是西藏高原的珍貴藥材，生長在高山酷寒、乾燥、缺氧、強紫外線照射，晝夜溫差大，海拔4千公尺以上的惡劣環境中成長，紅景天富含鴻景天（Salidroside），及類黃酮等活性成分，西藏人民自古以來依賴紅景天來克服缺氧狀況，康熙在西北地區平息動亂的爭戰中，因人蔘熱量過盛而選用紅景天作為消除軍旅疲勞的祕方。
該產品由cGMP藥廠集團製造，全程安全乾淨，不含塑化劑、西藥、重金屬及農藥滯留，把關民眾拾得安全。營養諮詢專線：（02）2591-7870（7線），免費專線：0800-736-736。
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