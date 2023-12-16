天氣漸冷，空氣中瀰漫著濃濃耶誕氣息，為迎接耶誕節來臨，台灣戶外精品烤爐知名品牌「威廉麗莎」趁此節日，自即日起至12月31日止推出最熱銷的SL102紅外線樂活烤肉爐／烤爐搭配旋轉支架組再加ISM09電池馬達，祭出耶誕暖心價9,999元（含運），讓您不須額外加購配件也能在家輕鬆烤出如21風味館的烤雞喔。

重視環保與民眾健康的「威廉麗莎」打造適宜室內「SL102紅外線樂活烤肉爐／烤爐」，選用鶯歌陶瓷片打造紅外線燃燒器與抗鏽蝕能力佳的頂級304不鏽鋼板材，加熱食材不會產生毒素，加熱快又均勻，能鎖住食材水份，避免食物烤焦產生致癌碳化物質，達到節能減碳又維持恆溫效益。

「威廉麗莎」秉持著高品質MIT精神，也重視環保訴求，SL102紅外線樂活烤肉爐／烤爐的設計理念則訴求少煙少油，還能減少40％的瓦斯用量。

另外還可針對不同食材提供三種角度，按照食材特性做調整，雙層隔熱設計，放在木桌上也可安心使用。

台灣不銹鋼製造的旋轉支架組可用於烤雞在烤爐上能自動旋轉燒烤，必須搭配馬達使用，既省力又省時，還能讓食材均勻受熱且鎖住原汁原味，高品質保證受到青睞。

成立30餘年、發跡台中大甲的鈺達工業自創「威廉麗莎」精品烤爐品牌，是以創辦人廖聰明、廖春傛夫婦英文名來命名，致力研發、創新符合國人烤肉需求產品，近期陸續與多家知名建商、飯店及民宿合作，將國外室外廚房的休閒風氣引進台灣，積極打造全新且優質的烤肉文化。

有興趣了解烤爐／烤肉爐的朋友，歡迎前往參觀。台中旗艦店地址：台中市北屯區文心路四段85號1樓、洽詢電話：（04）2296-0536分機28。