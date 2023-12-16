瀧澤科（6609）目前在手訂單1.5～2個月，持續接明年第一季訂單。瀧澤科日本新大股東Nidec已派員來台洽談合作，Nidec將在行銷、業務及採購等奧援，瀧澤科上修明年營運目標為成長。瀧澤科董事總經理戴雲錦表示，瀧澤科長期對景氣抱持樂觀看法。

據指出，日本大股東瀧澤鐵工廠持有瀧澤科股份51.08％，瀧澤科長年幫日本瀧澤代工CNC車床裸機，高峰時期每月代工超過百台，景氣低迷每月代工50～60台。日本瀧澤第三季遭Nidec公開收購，目前持股86.14％，預計明年2月在日本東京交易所下市。

瀧澤科表示，Nidec生產減速機、馬達及沖床為主，近年公開併購70多家公司，旗下總計400多家子公司。Nidec入主日本瀧澤後，派員來台與瀧澤科洽談未來合作，Nidec整合各公司行銷、業務及採購等資源，也將瀧澤科納入，未來可望釋出部分企業設備需求訂單給瀧澤科。

戴雲錦表示，瀧澤科目前訂單能見度1.5～2個月，開始接明年第一季訂單。依據產業景氣循環推估，最快明年下半年好轉，當初訂出明年與今年相當的營運目標。但在Nidec主動提出協助瀧澤科明年業績成長後，瀧澤科也將明年營運目標上修。

瀧澤科去年營收及獲利雙雙締造新高，今年第三季認列未實現匯兌收益近5,200萬元挹注，第三季每股稅後純益（EPS）為0.94元，前三季EPS為1.24元。第四季新台幣兌美元匯率由貶轉升，瀧澤科雖採新台幣、美元及歐元為計價幣別，仍有外幣應收帳款及存款等資產，只要第四季底新台幣升破32元，就得認列匯兌損失。瀧澤科概估第四季本業會獲利，全年仍有盈餘。