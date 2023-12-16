鍵盤廠精元（2387）舉行法說會，總經理李明擇表示，2024年PC產業走出衰退，目前看到新案開發比去年初多一些，因此展望樂觀，期望全年營收和毛利率持穩。精元今年也配合客戶前進泰國和越南設廠，預估2024年資本支出將拉升到10億元的水準。
精元今年營運表現平穩，前三季合併營收約161.76億元、年減12％，毛利率提升至16％，營業利益約12.05億元、相比去年同期增加15％，稅後純益約10.09億元、年減19％，每股純益約5.23元。
展望2024年，李明擇表示，目前筆電庫存去化已經到了正常水位，明年Windows 12推出，可望有換機潮，而且品牌廠明年規劃推出AI筆電，期待PC產業走出衰退。公司預期明年營收持平，至於獲利方面，鍵盤單價預估持平或是往下，要靠自動化、提升生產效率補足，預估明年毛利率和今年相近。
至於精元2024年的經營重點，李明擇表示，公司持續深耕筆電、平板電腦鍵盤和其他輸入裝置，今年前三季筆電鍵盤營收比重約7成，非筆電鍵盤比重拉升到大約3成的水準。未來持續筆電和平板輸入裝置的多角化經營，還有一些視覺相關配件，增加觸控板模組、背光模組和手寫筆的營收，希望非筆電鍵盤的比重能逐年提高。
另外，因應客戶China+1的策略方向，精元也會加速東南亞基地建設和製程優化。目前精元所有筆電產品生產還是以大陸為主、比重在9成以上，泰國廠今年開始，明年會增加，越南廠剛開始建設，預定2024年12月裝機，2025年試量產。在大陸的舊廠則計畫陸續導入背光製程，如觸控板模組等產品的生產。後續大陸廠區和東南亞廠區的生產配置，關鍵還是看系統廠產能移轉是否順利，公司權利配合客戶產能配置計畫。
精元今年前三季資本支出4.5億元、全年約6億元。明年除了生產線維護的資本支出外，還有越南廠的投資，總體資本支出金額估計約10億元。
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