2024年台股的走勢卦象是【澤雷隨】。這一卦說的是跟隨、隨緣、隨意，對於事務的執行而言，代表的是缺乏具體行動目標的現象，也代表沒有己見的跟隨。再從卦象中的氣數排列看來，的確處於能量無法集中的狀態，因此變數頻傳，十分辛苦卻不容易獲得預期中的成效，也就是所謂的多勞少成。對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然明顯，也扮演影響盤勢的角色，不過可惜的是，由於後繼力道不如市場預期，以及多方的步調並不協調，因此2024年的台股表現將遠不如2023。
雖然如此，由於卦象中的投機氣息十分濃厚，因此占得此卦的盤勢運作在於選對標的，而不是會買或是會賣。再以卦象中的空方氣勢觀察，發覺雖然空方氣勢並不明顯，不過卻呈現出一種動作頻頻的狀態，代表市場上的利空壓力如影隨形，雖然不容易造成重大挫敗走勢，不過卻也讓投資人辛勞與收成不成正比。
綜合整體現象，那就是多方雖然氣勢明顯，步伐卻不協調，而雖然空方氣勢並不明顯，卻處於動作頻頻的狀態，再加上卦象中指數上漲的元素，也處於被動狀態，因此2024年台股極有可能以橫向整體走勢，不過仔細觀察還是容易看得到「微笑曲線」。台股高點容易落在第四季，次高點則是在第二季初。由於卦象中的關鍵數字為5、7、4，預計指數容易在15,000點至17,000點之間震盪。就卦象而言，選對標的才是王道。整的來說，AI概念容易繼續發酵，車用電子、雲端伺服器與、速運算、生技族群、光通訊產業與低軌道衛星供應鏈將會是理想的財利標的。
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