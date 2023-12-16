為了匡正房地產市場交易秩序、促進居住正義，永慶房產集團與國立政治大學社會科學學院攜手成立「政大不動產研究中心」。該研究中心主要目標為協助政府健全不動產制度、研擬居住政策，並搭建產、官、學界良性交流的學術平台，攜手促進台灣房地產的健康發展。
永慶房產集團表示，房地產不僅是金融商品，更關乎人民的居住權益及社會的安定發展。現今的不動產研究，多聚焦在價格波動和經濟趨勢等財務投資面的分析探討，至於不動產對社會發展的意義與影響的研究較少。因此，透過與政治大學社會科學學院合作，政大不動產研究中心除了財務投資面的研究，更能從社會科學的角度切入研究，為房地產政策提供更全面的分析與建議。
研究中心成立迄今，已舉辦18場專業研討會與學術講座，議題涵蓋：國土計畫、都市更新、不動產交易制度、稅法制度、預售屋履約制度、淨零碳排等議題。參與的專家學者高達138位，包括內政部政務次長花敬群、內政部常務次長吳堂安、內政部地政司司長王成機等產官學界各方賢達，也邀請國際專家學者，如日本九州大學副教授蕭耕偉郎、美國Stephen D. Roach, MAI, SRA, AI-GRS等人分享洞見，共同為促進居住正義貢獻心力。
永慶房產集團表示，未來會持續支持政大不動產研究中心深化不動產研究，提升台灣不動產學術研究水準，創造產業向上提升的新量能。
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