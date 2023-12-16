向來是台商東協熱門據點的越南，近來成為美中南海戰略角力的新焦點，不僅中國國家主席習近平親訪，輝達、Google、英特爾等一票美企也搶著投資，兩大國爭相拉攏，儼然坐收漁翁之利成最大贏家，財信傳媒董事長謝金河表示，越南因此來到蒸蒸日上的轉捩點，值得台灣借鏡。
謝金河在臉書以「越南的選邊站，台灣的一面大鏡子」為題發文，指出這個月，越南再度成為世界新焦點，在美國商務部長雷蒙多對輝達繞道示警後，執行長黃仁勳走訪日本、新加坡、馬來西亞，還到越南尋找商機，而黃仁勳一到河內，立即發揮美食天份，到街上尋找美食，輝達也宣示加碼越南，且考慮設立生產基地。
另一邊，美中在越南的角力也進入肉搏階段，美國總統拜登9月10日在印度參加G20峰會後到訪河內，也見了越南總書記阮富仲、總理范明政，拜登也帶來美國眾多科技大廠來洽談雙邊合作，參與的有微軟、Google、Intel、Amkor、Synopys、Globalfoundry、Marvell及波音公司，陣仗非常大，而越南對接的企業有Vinfast、Viettel、FPT、VNG及越南航空。
拜登此行也宣布將越南提升至全面戰略合作夥伴關係，越南也宣布向波音公司訂購50架737，金額達75億美元。封測廠Amkor則宣布斥資16億美元在越興建封測生產基地，輝達、Intel也都加速投資行動，越南在蒸蒸日上的轉折點上。
3個月後，12月12日習近平乘專機來到河內，也展現積極拉攏越南的戰略，雙方簽署37項投資協議，並且要恊助越南興建跨境鐵道。其實，去年阮富仲展開北京行，回到越南後，把越南阮春福一派趕下台，越南建商、銀行被大清洗，房地產公司倒閉上萬家，河內股市大跌55.5%，胡志明股市下跌37.9%。
今年越南成為美中角力在東恊最重要的據點，對越南來說，兩個大國和越南都有說不清的恩怨情仇，如今兩方都放下恩怨積極拉攏，越南面臨的選邊站，台灣何嘗不是如此，命運也可能因此大不同。
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