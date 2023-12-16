以色列猛烈攻擊加薩（Gaza）之際，法新社記者報導，有多枚火箭今天在耶路撒冷（Jerusalem）中部上空遭到攔截。

工作人員見到兩起爆炸並聽到3次爆炸聲響。根據以色列軍方，自10月30日以來，耶路撒冷首度響起火災警報。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，當耶路撒冷和附近的貝特西邁希（Beit Shemesh）響起警報後，醫護人員趕往現場。

以色列軍方告訴法新社，有「6枚火箭朝耶路撒冷發射」，其中3枚遭到攔截。

儘管國際社會呼籲克制，以色列今天仍對加薩發動猛烈攻擊。

以軍指出，加薩武裝團體在以哈戰爭期間已對以色列發射數千枚火箭，其中絕大多數遭以色列空防攔截。

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