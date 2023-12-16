委內瑞拉和蓋亞那兩國總統昨天會議後承諾，不會訴諸武力解決蘊藏石油的艾瑟奎波地區主權之爭，但巴西不會改變北部邊境駐軍的增援計畫。

今天，巴西一支16輛陸軍裝甲車隊抵達北部巴拉州首府貝倫（Belém），登上渡輪，出發前往與委內瑞拉和蓋亞那接壤的羅賴馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）。

委、蓋兩國在艾瑟奎波（Essequibo）領土爭端中的緊張局勢，導致巴西軍方在至少一年前就在羅賴馬州邊境部署，將機械騎兵中隊轉變為博阿維斯塔軍團。

自2009年起，巴西軍方即計劃對北部地區的兵力部署結構進行改革，預定2025年完成，但邊境的地緣政治問題將計畫提前。

11月29日，巴西陸軍司令派瓦（Tomás Paiva）下令啟動隸屬第一叢林步兵旅、總部設在博阿維斯塔的第18機械騎兵團。

也因這項變革，除了原有的12輛裝甲車外，陸軍司令部增派16輛裝甲車加強該州部隊，同時將部隊人數從一個中隊約200名士兵增加到600人，分布在三個中隊。

羅賴馬州與委內瑞拉接壤的帕卡拉伊瑪（Pacaraima）駐軍人數也從70人增加到130人。

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）和委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）昨天在加勒比海國家聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）舉行會議後發表聯合聲明，同意避免艾瑟奎波地區衝突升級，並在3個月內在巴西再度會談。

委、蓋兩國簽署的聲明重點之一是，雙方同意「在任何情況下都不會威脅或使用武力對付彼此」。

聯合聲明強調：「兩國應避免以言語或行動加劇因兩國之間的任何爭端而引起的任何衝突或分歧。兩國將合作，避免在當地發生導致兩國之間緊張關係的事件。」

巴西軍方評估，委、蓋兩國會議強調馬杜洛不會試圖借道巴西襲擊蓋亞那，所以目前邊境局勢還算平靜。