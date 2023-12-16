歐盟啟動烏克蘭的入盟談判，智庫分析烏克蘭的經濟狀況與加入歐盟前的波蘭等中東歐國家類似，資訊和軍火工業頗具競爭力，確實有加入歐盟的條件，不過也面臨人口銳減和貪污等障礙。

烏克蘭是歐洲面積第二大的國家，不過也是歐洲相對貧窮的國家，貪污問題嚴重，根據「國際透明組織」（Transparency International）公布的清廉印象指數（CPI），在全球180國當中排名第116，加上飽受戰爭揉爛，不少人質疑烏克蘭沒有條件加入歐盟。

然而，專精中東歐經濟的智庫「維也納國際經濟研究所」（The Vienna Institute for International Economic Studies，簡稱WIIW）近日發布報告，發現烏克蘭的經濟狀況與2004年至2013年加入歐盟的波蘭、羅馬尼亞等11個中東歐國家類似，只要歐盟各國有足夠政治意願，充分利用這個國家的潛力，烏克蘭有機會成功融入歐盟。

報告指出，目前烏克蘭的經濟規模相當於入盟前的匈牙利，生活水準與申請加入歐盟時的立陶宛相當。

如果烏克蘭今天就加入歐盟，歐盟的生產總值將增加1%，人口成長9%，等於波蘭入盟後的改變，因此從經濟觀點來看，烏克蘭入盟不至於對歐盟造成太大負擔。

在俄羅斯全面入侵前的20年間， 烏克蘭的經濟成長率普遍高於歐盟平均，維也納國際經濟研究所副所長格里芬森（Richard Grieveson）指出，這點證明如果能擴大出口到歐洲共同市場，並獲歐盟金援，戰爭結束後烏克蘭有能力快速復甦，一如中東歐的歐盟新成員國。

報告還分析烏克蘭經濟的強項，指出尤其在資訊業、金屬和軍火工業、農業頗具競爭力，潛力相當可觀。

至於不少歐洲國家擔心，烏克蘭加入歐盟後，將獲大筆農業補貼，分食歐盟補貼的大餅，報告認為這樣的恐懼沒有根據。

格里芬森表示，由於肥沃的黑土和便宜人力，烏克蘭農業的生產效率是許多歐盟國家的競爭對手，波蘭和匈牙利限制烏克蘭穀物的進口就是證明。

不過，烏克蘭也面臨貪污橫行、法治不彰、外資不足、人口銳減等隱憂，其中人口因為戰火大量外移是最大的問題，不論戰爭還要持續多久，缺口很難彌補。

報告預測，到了2040年烏克蘭總人口約3500萬人，比戰前足足短少20%，工作年齡人口大減將是戰後重建和復甦的主要障礙。

烏克蘭原本就有薪資低、民眾教育水準高、工業基礎強、離中歐製造業重心近等競爭優勢，格里芬森研判，烏克蘭未來勢必跟新加入歐盟的中東歐國家走同樣的路，用吸引外資的方式來發展經濟。

歐盟高峰會14日做出重要決定，正式開啟與烏克蘭的入盟談判。