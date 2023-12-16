永慶房產集團捐贈國立政治大學社會科學學院國際會議廳翻新工程，15日完工並舉辦揭牌啟用典禮。政大社科院國際會議廳的全新落成，不僅標誌著永慶與政大以公益出發的創新產學合作，邁向嶄新一頁；也將成為匯集產官學三方力量的重要基地，共同促進台灣的居住正義和社會永續發展。
內政部政務次長花敬群、國立政治大學校長李蔡彥、永慶房產集團董事長孫慶餘、國立政治大學社會科學學院院長楊婉瑩等產官學貴賓皆出席。
內政部政務次長花敬群表示，政大校歌中勉勵學生要身正、意誠，要有服務的精神和豐富的智能，這些意涵跟社科院的理念呼應，社科院的訓練，就是要對國家、社會和世界做出貢獻，政大師生在面對時代挑戰、回應社會需求的過程中，能夠享有如此現代、數位、舒適的環境，必能夠孕育出更多創見、與國際友人激盪更多思想火花。花敬群特別向孫慶餘董事長致謝，持續幫助政大社科院向上蛻變，作為政大的校友，感到非常幸福。
國立政治大學校長李蔡彥表示，感謝孫慶餘董事長的支持與捐贈，讓政大師生獲益匪淺。永慶房產集團推動社會公益不遺餘力。與政治大學的產學合作，從公益出發，建立產官學三方良性交流的平台。國際會議廳的啟用，將樹立全新產學合作標竿，不僅共育人才，更能擔任產官學三方與社會的溝通橋梁，創造學校產業共贏、社會共好的價值。
永慶房產集團董事長孫慶餘表示，政大社科院追求社會正義、分配正義、居住正義的理念，跟永慶房產集團的不炒房、不賺差價、提供給消費者一個公平合理的房產交易平台的理念一致。
因此永慶非常高興跟政大社科院從公益出發，展開創新的產學合作。社科院國際會議廳的全新落成，除了是永慶為政大社科院30週年院慶獻上賀禮外，更標誌著永慶和政大的公益產學合作展開新的一頁。
他期許，未來永慶與政大社科院的公益產學合作，持續深化居住正義、並匯集產官學三方智慧，推動社會的正向發展。
政大社科院國際會議廳於15日正式揭牌後，即展開「政大社科院30週年院慶─社會正義與永續發展研討會」。不只內政部政務次長花敬群與會，政大社科院更邀集財政部政務次長李慶華、環境部政務次長施文真、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、公務人員保障暨培訓委員會副主委呂建德、台北市政府副秘書長游適銘等產官學人士會聚一堂、分享創見。
這場聚焦「社會正義」和「永續發展」議題的研討會，展現永慶和政大社科院帶動社會向上進步的願景，也讓政大社科院國際會議廳的啟用，具歷史意義。
永慶與政大的公益產學合作，在國立政治大學前副校長趙怡的引薦下奠定堅實基礎，開展豐碩的產學合作成果。自2020年雙方展開產學合作後，成立政大不動產研究中心，全面深化房地產研究；並開展產創永慶聯名講座、校園記者公益產學合作計畫、永續智慧與共享城市講座，回饋學子產業資源，展現具體成果。
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