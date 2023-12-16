【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超4萬1355張，緯創(3231)、矽統(2363)名列二、三名，分別賣超1萬3802張及賣超1萬3295張。第四及第五名為台新金(2887)、長榮航(2618)，其他依序為中華電(2412)、矽格(6257)、宏達電(2498)、鴻海(2317)及彰銀(2801)。

●三大法人15日賣超前十名：

1.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，三大法人賣超4萬1355張。

2.緯創(3231)收91.60元，跌1.50元或1.61%，三大法人賣超1萬3802張。

3.矽統(2363)收47.50元，跌4.50元或8.65%，三大法人賣超1萬3295張。

4.台新金(2887)收17.85元，跌0.25元或1.38%，三大法人賣超7874張。

5.長榮航(2618)收31.75元，股價持平，三大法人賣超6711張。

6.中華電(2412)收118.50元，跌1.00元或0.84%，三大法人賣超5408張。

7.矽格(6257)收67.20元，跌4.70元或6.54%，三大法人賣超5219張。

8.宏達電(2498)收50.80元，跌1.20元或2.31%，三大法人賣超4769張。

9.鴻海(2317)收101.50元，跌0.50元或0.49%，三大法人賣超4694張。

10.彰銀(2801)收17.85元，跌0.15元或0.83%，三大法人賣超4605張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超3萬9695張，其中外資賣超3萬1987張、投信賣超7283張、自營商賣超424張；融資增1萬3659張、融券增1183張，券資比5.13%。

2.緯創(3231)三大法人累計賣超2萬5946張，其中外資買超168張、投信賣超2萬5248張、自營商賣超865張；融資增2625張、融券增282張，券資比1.48%。

3.矽統(2363)三大法人累計賣超2346張，其中外資賣超2904張、投信買超0張、自營商買超558張；融資增6953張、融券增394張，券資比24.28%。(編輯：財經內容中心)

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