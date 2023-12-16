【時報-台北電】台股15日加權指數收17673.87點，漲20.76點或0.12%，總成交值4484.37億元。三大法人買超151.63億元，其中外資買超211.70億元，投信、自營商分別賣超11.64億元及賣超48.43億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超3萬2206張，正新(2105)、矽統(2363)名列二、三名，分別賣超2萬4363張及賣超1萬2076張。第四及第五名為中信金(2891)、友達(2409)，其他依序為台新金(2887)、神基(3005)、鴻海(2317)、遠東新(1402)及亞泥(1102)。
●外資15日賣超前十名：
1.英業達(2356)收48.40元，跌3.30元或6.38%，外資賣超3萬2206張。
2.正新(2105)收45.35元，漲0.05元或0.11%，外資賣超2萬4363張。
3.矽統(2363)收47.50元，跌4.50元或8.65%，外資賣超1萬2076張。
4.中信金(2891)收28.15元，跌0.30元或1.05%，外資賣超1萬863張。
5.友達(2409)收16.30元，漲0.05元或0.31%，外資賣超8263張。
6.台新金(2887)收17.85元，跌0.25元或1.38%，外資賣超7631張。
7.神基(3005)收108.50元，跌4.00元或3.56%，外資賣超7594張。
8.鴻海(2317)收101.50元，跌0.50元或0.49%，外資賣超7390張。
9.遠東新(1402)收30.80元，跌0.15元或0.48%，外資賣超7191張。
10.亞泥(1102)收42.25元，跌0.05元或0.12%，外資賣超6473張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.英業達(2356)三大法人累計賣超3萬9695張，其中外資賣超3萬1987張、投信賣超7283張、自營商賣超424張；融資增1萬3659張、融券增1183張，券資比5.13%。
2.正新(2105)三大法人累計買超4425張，其中外資賣超2萬3896張、投信買超2萬8619張、自營商賣超297張；融資減31張、融券增16張，券資比2.71%。
3.矽統(2363)三大法人累計賣超2346張，其中外資賣超2904張、投信買超0張、自營商買超558張；融資增6953張、融券增394張，券資比24.28%。(編輯：財經內容中心)
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